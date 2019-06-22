Политика

29 минут назад

На пост главы области выдвинулся председатель липецкого отделения «Аграрной партии России»

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#выборы главы региона
На пост главы области выдвинулся председатель липецкого отделения «Аграрной партии России»

Директор по производству сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственного производственного кооператива «Суше», председатель регионального отделения в Липецкой области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России» Евгений Третьяков уведомил избирательную комиссию Липецкой области о том, что был выдвинут 17 июня этого года на Общем собрании регионального отделения партии кандидатом на пост главы региона.   

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Евгений Третьяков родился в 1964 году, имеет высшее образование. 

В комиссию он представил весь пакет необходимых документов. Избирательная комиссия оформила письменное подтверждение о получении документов в полном объеме. Теперь Евгений третьяков может приступать к сбору подписей в листах поддержки кандидата и в ближайшее время открыть специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда. 

Период выдвижения кандидатов начался 12 июня. Он продлится до 18.00 часов 11 июля. Документы для регистрации кандидатов будут приниматься избирательной комиссией Липецкой области с 14 июля до 18.00 часов 24 июля. В течение 10 дней со дня приема документов комиссия проверит соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям федерального и областного законодательства и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.  Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.   


1 159
#выборы главы региона

Комментарии (1)

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5 минут назад
Видимость демократии создают. Голоса просто растаскивают, подставные клоуны.
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