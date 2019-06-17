Общество

19 минут назад

В Нижнем парке бдительный липчанин вынудил покинуть кабину паровозика неадекватного водителя

9 653
#Нижний парк
1
В Нижнем парке бдительный липчанин вынудил покинуть кабину паровозика неадекватного водителя

«Машинист» поезда курил сигарету и, возможно, был пьян.

В липецких пабликах сегодня утром появилось видео, на котором его авто пытается урезонить водителя детского паровозика в Нижнем парке.

водила.jpg

Вначале бдительный горожанин упрекает молодого "машиниста" в курении, потом обращает внимание на его несколько неадекватное поведение. В итоге представитель сферы услуг по имени Юра вообще покидает аттракцион и уходит в глубь парка, по дороге бросив окурок на асфальт.


- Да, в нашем парке есть паровозик. Он принадлежит частному предпринимателю, - сообщил GOROD48 новый директор МАУК "Нижний парк" Антон Крутских.

Скандального ролика он еще не видел. Но когда посмотрит и убедится, что все, о чем ему рассказали, правда, примет меры к собственнику аттракциона.
9 653
#Нижний парк
1

Комментарии (9)

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Ваня

1 минуту назад
Ну один директор краше другого скоро парк превратится в казантип или ибицу.
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Светлана Григорова

3 минуты назад
Для начала нужно вытурить абсолютно некомпетентного Антошу Крутских - депутатского сыночка, мажора. Если директор сам ни в чём не разбирается, ничего не контролирует - подобные безобразия становятся нормой! Ну и про быдло-жулика Антипина, кормящего администрацию парка, стыдно уже писать... уверена, это его паровозик.
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Сеня

7 минут назад
Какой директор такие и работники
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Лена

8 минут назад
Он нормальный был я сам с ним бухал мы по чуть чуть
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мама с ребёнком

8 минут назад
Как такое вообще возможно??? Этот урод же детей катает по оживлённому парку где ещё много детишек бегает. А если задавит кого нибудь. Куда смотрит администрация парка????
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Александр Баранов

8 минут назад
Этот хоть столбы не збивает.
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Серж

8 минут назад
Этот водитель, друг старого директора лаюрова такогоже алкоголика
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Злой.

12 минут назад
Ну вот так всегда. Водителя паровозика может каждый обидеть.
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Z

13 минут назад
Надо смотреть на каком основании этот паровоз там ездил, и кто отвечает и нанимает таких водятлов
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