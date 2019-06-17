В Нижнем парке бдительный липчанин вынудил покинуть кабину паровозика неадекватного водителя

«Машинист» поезда курил сигарету и, возможно, был пьян.

В липецких пабликах сегодня утром появилось видео, на котором его авто пытается урезонить водителя детского паровозика в Нижнем парке.Вначале бдительный горожанин упрекает молодого "машиниста" в курении, потом обращает внимание на его несколько неадекватное поведение. В итоге представитель сферы услуг по имени Юра вообще покидает аттракцион и уходит в глубь парка, по дороге бросив окурок на асфальт.- Да, в нашем парке есть паровозик. Он принадлежит частному предпринимателю, - сообщил GOROD48 новый директор МАУК "Нижний парк" Антон Крутских.Скандального ролика он еще не видел. Но когда посмотрит и убедится, что все, о чем ему рассказали, правда, примет меры к собственнику аттракциона.