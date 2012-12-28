Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления благоустройства Липецка приостановлено
В обновленном отделении колопроктологии областной клинической больницы будут делать больше операций
Происшествия
840
сегодня, 17:44
13
Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления благоустройства Липецка приостановлено
Дело было не связано со служебной деятельностью Романа Романчукевича ни в Липецке, ни в Белгороде. Он проходил по делу как физическое лицо.
По данным GOROD48, уголовное дело в отношении Алексея Романчукевича было возбуждено по частям третьей и четвёртой статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном и в особо крупном размере. Его подозревали в хищении 28,5 миллиона рублей. При этом мошенничество, в котором он подозревался, было никак не связано со служебной деятельностью Романчукевича ни в Липецке, ни в Белгороде. Он проходил по делу как физическое лицо.
Напомним, о возбуждении в отношении Алексея Романчукевича уголовного дела стало известно ещё 9 ноября 2023 года. Речь шла о событиях, когда Романчукевич жил и работал в Липецке. По информации SHOT, его подозревали в вымогательстве денег у знакомых бизнесменов с 2021 года. Среди пострадавших — гендиректор и главный инженер липецких строительных компаний, а также индивидуальный предприниматель, который занимался ремонтом автомобилей.
Алексей Романчукевич занимал пост начальника МБУ управления благоустройства администрации Липецка до 7 февраля 2022 года. Затем подал в отставку и перешел на похожую должность в Белгород, но уже в ранге вице-мэра.
В Белгороде Алексей Романчукевич стал участником скандала с переименованием остановки «5 Августа»: 1 июня 2022 года его приказом к названию остановки прибавилась реклама частной клиники. Это вызвало гнев белгородцев, так как 5 августа — день освобождения города от немецких войск. В скандал пришлось вмешиваться губернатору региона и под напором общественности остановке вернули прежнее название.
2
0
2
1
5
Комментарии (13)