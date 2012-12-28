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сегодня, 17:44
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Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления благоустройства Липецка приостановлено

Дело было не связано со служебной деятельностью Романа Романчукевича ни в Липецке, ни в Белгороде. Он проходил по делу как физическое лицо.

Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении бывшего начальника МБУ управления благоустройства Липецка и вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича, приостановлено в связи с его уходом в зону СВО. такую информацию сегодня опубликовало издание «Открытый Белгород»

По данным GOROD48, уголовное дело в отношении Алексея Романчукевича было возбуждено по частям третьей и четвёртой статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном и в особо крупном размере. Его подозревали в хищении 28,5 миллиона рублей. При этом мошенничество, в котором он подозревался, было никак не связано со служебной деятельностью Романчукевича ни в Липецке, ни в Белгороде. Он проходил по делу как физическое лицо.

Напомним, о возбуждении в отношении Алексея Романчукевича уголовного дела стало известно ещё 9 ноября 2023 года. Речь шла о событиях, когда Романчукевич жил и работал в Липецке. По информации SHOT, его подозревали в вымогательстве денег у знакомых бизнесменов с 2021 года. Среди пострадавших — гендиректор и главный инженер липецких строительных компаний, а также индивидуальный предприниматель, который занимался ремонтом автомобилей.

Алексей Романчукевич занимал пост начальника МБУ управления благоустройства администрации Липецка до 7 февраля 2022 года. Затем подал в отставку и перешел на похожую должность в Белгород, но уже в ранге вице-мэра.

В Белгороде Алексей Романчукевич стал участником скандала с переименованием остановки «5 Августа»: 1 июня 2022 года его приказом к названию остановки прибавилась реклама частной клиники. Это вызвало гнев белгородцев, так как 5 августа — день освобождения города от немецких войск. В скандал пришлось вмешиваться губернатору региона и под напором общественности остановке вернули прежнее название.
мошенничество
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Не зря
34 минуты назад
Как в средневековье, купил индульгенцию.
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Агата
42 минуты назад
А где 28 миллионов?
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ага
30 минут назад
не надо считать чужие деньги
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Это точно
13 минут назад
не надо считать чужие деньги Хорошо когда бюджет является чужими деньгами
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Витёк
42 минуты назад
У нас единороссов не сажают примеры.захаров.тузов и много других и этого отмажут.
Ответить
рука руку моет
44 минуты назад
каждая должность стоит.кто кого сажать будет.
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Пророк
45 минут назад
Цыганский табор рулит
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Жесть
52 минуты назад
Кто же его крышует , этого незаменимку у нас в России полно пришедших с войны ребят с высшим образованием, почему так упорно не поддерживают программу Время героев?
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Да
сегодня, 18:23
Рафик неуиновен !
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Знающие
сегодня, 18:19
Отсидится в "блатной" роте за денежки и вернётся, как огурчик.
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Бабушка
сегодня, 18:10
Раньше жулики не лезли во власть, жульничали себе потихоньку!
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Вор на вору
сегодня, 18:03
И вора погоняет.Позор.
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