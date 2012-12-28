В Липецкой области сухо и до +25

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 мая в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +6 до +11 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 22 мая стал самым теплым в Липецке в 1939 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 0 градусов.