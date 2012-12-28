Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +25
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 22 мая стал самым теплым в Липецке в 1939 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 0 градусов.
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