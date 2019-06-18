Общество

46 минут назад

В Липецке задержан управляющий директор завода «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе

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#Свободный Сокол #Антон Бабуцидзе
В Липецке задержан управляющий директор завода «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе

Сегодня Антону Бабуцидзе будет избрана мера пресечения.  

В Липецке задержан управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе. Бизнесмен, как сообщает Ассоциация Защиты Бизнеса, задержан старшим следователем по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области в рамках расследования по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо-крупном размере»).

По данным GOROD48, сегодня в Правобережном районном суде Антону Бабуцидзе изберут меру пресечения.

Уголовное дело по которому проходит управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» было возбуждено 7 марта 2019 года в отношении неустановленных лиц. По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в несколько сотен миллионов рублей, таким образом похитив эти деньги. 


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#Свободный Сокол #Антон Бабуцидзе

Комментарии (3)

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Хорошая новость,

19 минут назад
Надо отметить это дело.Работягам копейки там платят.А сами миллионы хапают.
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народ

25 минут назад
Лисин - следующий?
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Прокурор

32 минуты назад
Бабуцидзе поедет в тайгу с лобзиком. Отвечаю
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