В Липецке задержан управляющий директор завода «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе

Сегодня Антону Бабуцидзе будет избрана мера пресечения.



В Липецке задержан управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе. Бизнесмен, как сообщает Ассоциация Защиты Бизнеса, задержан старшим следователем по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области в рамках расследования по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо-крупном размере»).



По данным GOROD48, сегодня в Правобережном районном суде Антону Бабуцидзе изберут меру пресечения.



Уголовное дело по которому проходит управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» было возбуждено 7 марта 2019 года в отношении неустановленных лиц. По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в несколько сотен миллионов рублей, таким образом похитив эти деньги.





