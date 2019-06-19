Бульвар Сорокина в Липецке реконструируют на средства предпринимателей

Вместо старых железобетонных плит тут появится пешеходная дорожка из плитки, прорезиненная тропа для бегунов и асфальтированная велодорожка.

Сегодня попавший под реконструкцию бульвар Сорокина в Липецке проинспектировали врио губернатора Игорь Артамонов и и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.Выяснив, что это общественное пространство реконструируют на средства предпринимателей, Игорь Артамонов попытался узнать у главы липецкого отделения «Опоры России» Андрея Плотникова, как именно предприниматели организовали работу. Оказалось, пока никак. Это удивило врио губернатора: «Или идите в другие места что-то делать, или это должно быть проще: скинулись и сделали!».На бульваре Сорокина уже приступили к демонтажу старых бетонных плит, уложенных тут 40 лет назад.Самые грязные работы выполняет ООО «Руслан-1», московская организация, капитально ремонтирующая улицу Космонавтов и реконструирующая проспект Победы. Ко Дню города здесь должны появиться тротуар из плитки, асфальтная велодорожка и прорезиненная полоса для бега. По словам сотрудницы мэрии Людмилы Полухиной, куратора объекта, СНИПы позволяют разместить все три объекта в створе нынешнего бульвара:- В ближайшее время бульвар превратится в зонированное пространство, на которой найдется место как для приверженцев активного образа жизни, так и для любителей тихих прогулок.Подвижник ЗОЖ Игорь Артамонов, который порой бегает по Верхнему парку, сегодня предложил закольцевать пешеходную зону вдоль улицы Ленина с беговой и велосипедной дорожками, которые появятся на бульваре Сорокина. Услышат ли в мэрии врио губернатора, станет известно уже очень скоро.- Здесь должно быть не хуже Быханова сада, - заметил Игорь Артамонов.Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, бюджетные деньги будут направлены лишь на устройство освещения и озеленение бульвара. При этом стилизованные уличные светильники областному центру планирует подарить бизнесмен-липчанин, который управляет крупной компанией в другом городе. Заменят и малые архитектурные формы. Вместе с тем, по словам специалистов профильного департамента, старые скамейки и фонари, которые были демонтированы, еще послужат горожанам в других районах Липецка.Знаковым местом бульвара станет памятник художнику Виктору Сорокину - дань памяти знаменитому липчанину и совместный вклад в благоустройство города творческого сообщества и предпринимателей. Обновленный сквер будет открыт для жителей и гостей Липецка 10 июля. На бульваре также откроют сцену с амфитеатром, выставочный павильон и беседки для гостей.