Общество

сегодня, 16:51

Бульвар Сорокина в Липецке реконструируют на средства предпринимателей

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#бульвар Сорокина
Бульвар Сорокина в Липецке реконструируют на средства предпринимателей

Вместо старых железобетонных плит тут появится пешеходная дорожка из плитки, прорезиненная тропа для бегунов и асфальтированная велодорожка.

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Сегодня попавший под реконструкцию бульвар Сорокина в Липецке проинспектировали врио губернатора Игорь Артамонов и и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.

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Выяснив, что это общественное пространство реконструируют на средства предпринимателей, Игорь Артамонов попытался узнать у главы липецкого отделения «Опоры России» Андрея Плотникова, как именно предприниматели организовали работу. Оказалось, пока никак. Это удивило врио губернатора: «Или идите в другие места что-то делать, или это должно быть проще: скинулись и сделали!».

На бульваре Сорокина уже приступили к демонтажу старых бетонных плит, уложенных тут 40 лет назад.

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Самые грязные работы выполняет ООО «Руслан-1», московская организация, капитально ремонтирующая улицу Космонавтов и реконструирующая проспект Победы. Ко Дню города здесь должны появиться тротуар из плитки, асфальтная велодорожка и прорезиненная полоса для бега. По словам сотрудницы мэрии Людмилы Полухиной, куратора объекта, СНИПы позволяют разместить все три объекта в створе нынешнего бульвара:

- В ближайшее время бульвар превратится в зонированное пространство, на которой найдется место как для приверженцев активного образа жизни, так и для любителей тихих прогулок.

Подвижник ЗОЖ Игорь Артамонов, который порой бегает по Верхнему парку, сегодня предложил закольцевать пешеходную зону вдоль улицы Ленина с беговой и велосипедной дорожками, которые появятся на бульваре Сорокина. Услышат ли в мэрии врио губернатора, станет известно уже очень скоро.

- Здесь должно быть не хуже Быханова сада, - заметил Игорь Артамонов.

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, бюджетные деньги будут направлены лишь на устройство освещения и озеленение бульвара. При этом стилизованные уличные светильники областному центру планирует подарить бизнесмен-липчанин, который управляет крупной компанией в другом городе. Заменят и малые архитектурные формы. Вместе с тем, по словам специалистов профильного департамента, старые скамейки и фонари, которые были демонтированы, еще послужат горожанам в других районах Липецка.

Знаковым местом бульвара станет памятник художнику Виктору Сорокину - дань памяти знаменитому липчанину и совместный вклад в благоустройство города творческого сообщества и предпринимателей. Обновленный сквер будет открыт для жителей и гостей Липецка 10 июля. На бульваре также откроют сцену с амфитеатром, выставочный павильон и беседки для гостей.

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#бульвар Сорокина

Комментарии (26)

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Ты просто дятел.

40 секунд назад
Житель, Где ты дебил улучшения увидел? В какой сфере? Рабочие места новые появились или тарифы ЖКХ снизились. Или транспорт лучше ходить стал? Или экология улучшилась? Нет, нет и нет. Одни дешёвые понты на которые ведутся такие дурошдлепы как ты.
ответить

стукачек

3 минуты назад
А во сколько бегает жоз ?
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вал

5 минут назад
Лавочек поставьте побольше. И добавьте на ул. Ленина. Еще столько же. Не жмитесь....
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///

9 минут назад
опять кого то поддержали и подоили
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???????????

10 минут назад
Сколько объектов начато и не одного до конца не доведено к заморозкам успеют? Или опять плитку на замёрзшую землю со снегом ложиться будут ?
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Теперь эти предприниматели

14 минут назад
Будут экономить на своих сотрудниках.Спасибо властям
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Да,мы понЯли уже давно

15 минут назад
Гном,
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008

19 минут назад
007, Эти люди будут далеко ( весной) и концы в воду.
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Максим

28 минут назад
у нас в городе несколько строек, я прям кайфую когда вижу как пр.Победы строят и в выходной и праздничный день и в нерабочее время. Полная уверенность, что к 1 сентября как и говорили всё сделают, думаю даже раньше!!!
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007

29 минут назад
Все это хорошее что пытается сделать то губернатора увидим весной после зимы и дороги и парки до выборов можно и бла бла
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