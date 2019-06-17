Общество

сегодня, 14:31

Реконструкторы проспекта Победы временно испортили сквер имени 65-летия Победы

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#проспект Победы #сквер 65-летия Победы
Реконструкторы проспекта Победы временно испортили сквер имени 65-летия Победы

Но скверу не привыкать - в 2012 году его уже перепахивали.

Работы по расширению проспекта Победы в Липецке - в самом разгаре. Работники московской подрядной организации «Руслан-1» сносят деревья, попавшие в зону расширения дороги до шести полос, копают канавы под ливневую канализацию и под кабеля уличного освещения. Правда, землю со стороны 21-го микрорайона дорожники навалили на территорию сквера имени 65-летия Победы. Земли столько. Что она до половины засыпала столбы освещения этого общественного пространства!

Сквер имени 65-летия Победы заложили 7 мая 2010 года ветераны Великой Отечественной войны. На деревья, кустарник и траву для газонов из городского бюджета выделили 5 млн рублей. Но потом саженцы выкопали, чтобы на их месте уложить тротуары из плитки - за 8 млн рублей благоустраивать сквер взялось ООО «Липецксантехмонтаж-1».

В пресс-релизе мэрии было сказано, что тротуарная плитка подрядчиком уложена на площади 2,8 тыс. кв. метров. Одновременно 370 кв. метров вспомогательных дорожек «одето» в асфальтобетон, в том числе обновлены старые тропинки, ведущие к скверу от 23 микрорайона. Аллея украшена 16 цветниками. Вместо выкопанных благоустроителями «ветеранских» деревьев были высажены 170 берез, рябин, ив.

Затем АО «ЛГЭК» получил шальные деньги от Европейского банка реконструкции и развития, и часть этого кредита в мэрии решили использовать на замену канализационного коллектора в этой части города. Как вы, наверное, догадались, трассу в 2012 году под трубу большого диаметра проложили аккурат через этот сквер!

И вот - новая напасть! Дорожники засыпали землей, а значит, погубили, часть этого сквера.

- Ничего страшного! Мы все восстановим за свой счет. Все будет в итоге блестеть, как с иголочки! - отозвался на ситуацию руководитель липецкого проекта компании-подрядчика, ООО «Руслан-1».

По словам Егора Сизинцева, на этапе реконструкции та часть проспекта Победы, которая будет сдана в эксплуатацию осенью этого года (восстановить движение автотранспорта по дороге подрядчик пообещал к 1 сентября), - от памятника Танкистам до автовокзала, - представляет собой большую строительную площадку. Соответственно, на ней складируются грунт и материалы, работает тяжелая техника со всеми вытекающими последствиями.

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Егор Сизинцев сообщил GOROD48, что на сегодняшний день строители полностью демонтировали старый бортовой камень, опоры уличного освещения, светофорные объекты, элементы ограждения, снесли остановочные павильоны и отдельно стоящие объекты нестационарной торговли, спилили три четверти деревьев, попавших в зону расширения проезжей части, сняли с дороги 60% верхнего слоя асфальтобетона.

- Если смотреть на проспект Победы от памятника Танкистам, то по левой стороне дороги мы уже полностью сделали ее уширение. Также нами проложены 70% ливневой канализации, и мы ведем работы по обратной отсыпке канав, в которые проложены водоотливные трубы, - сообщил GOROD48 Егор Сизинцев.
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#проспект Победы #сквер 65-летия Победы

Комментарии (11)

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Добрый мальчик

14 минут назад
Вот почему дорогу нельзя расширить с одной стороны??? Обязательно надо с двух все поломать...
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Вангую

15 минут назад
Ни к сентябрю, ни к ноябрю дорогу не сдадут. Сдадут в декабре, со скандалом и взаимными обвинениями. В марте на дороге будут ямы, трещины, просадки грунта и грязь.
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Гуля

27 минут назад
Халява, да что вы ко мне пристали со своей дорогой??? :-)))
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Халява

47 минут назад
По тому как идут работы видно сразу, к сентябрю дорогу не сдадут
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Палач

49 минут назад
Куда смотрит ВрИО главы города? Ах да... ей же до п*зды, что там ворочают! Она не ВрИО, она ТриО! Главное, чтобы ТриО процветалО! А город... город, это так... город для ТриО!
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растет Луна

50 минут назад
Нытики активизировались!
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руководитель стройки сизый

сегодня, 14:53
Усе будя тип топ
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Ответ(?)

сегодня, 14:49
(?), куратор на даче барашка доехал и чашей записал. Судя по обстановки и мониторенгу.
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пипецкое благоустройство

сегодня, 14:47
все вскопать, насрать в канавы, деревья спилить
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(?)

сегодня, 14:42
И вы говорите что каждый день мониторите Обстановку? Где был куратор?
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