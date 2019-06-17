Общество
сегодня, 14:31
Реконструкторы проспекта Победы временно испортили сквер имени 65-летия Победы
Но скверу не привыкать - в 2012 году его уже перепахивали.
Работы по расширению проспекта Победы в Липецке - в самом разгаре. Работники московской подрядной организации «Руслан-1» сносят деревья, попавшие в зону расширения дороги до шести полос, копают канавы под ливневую канализацию и под кабеля уличного освещения. Правда, землю со стороны 21-го микрорайона дорожники навалили на территорию сквера имени 65-летия Победы. Земли столько. Что она до половины засыпала столбы освещения этого общественного пространства!
Сквер имени 65-летия Победы заложили 7 мая 2010 года ветераны Великой Отечественной войны. На деревья, кустарник и траву для газонов из городского бюджета выделили 5 млн рублей. Но потом саженцы выкопали, чтобы на их месте уложить тротуары из плитки - за 8 млн рублей благоустраивать сквер взялось ООО «Липецксантехмонтаж-1».
В пресс-релизе мэрии было сказано, что тротуарная плитка подрядчиком уложена на площади 2,8 тыс. кв. метров. Одновременно 370 кв. метров вспомогательных дорожек «одето» в асфальтобетон, в том числе обновлены старые тропинки, ведущие к скверу от 23 микрорайона. Аллея украшена 16 цветниками. Вместо выкопанных благоустроителями «ветеранских» деревьев были высажены 170 берез, рябин, ив.
Затем АО «ЛГЭК» получил шальные деньги от Европейского банка реконструкции и развития, и часть этого кредита в мэрии решили использовать на замену канализационного коллектора в этой части города. Как вы, наверное, догадались, трассу в 2012 году под трубу большого диаметра проложили аккурат через этот сквер!
И вот - новая напасть! Дорожники засыпали землей, а значит, погубили, часть этого сквера.
- Ничего страшного! Мы все восстановим за свой счет. Все будет в итоге блестеть, как с иголочки! - отозвался на ситуацию руководитель липецкого проекта компании-подрядчика, ООО «Руслан-1».
По словам Егора Сизинцева, на этапе реконструкции та часть проспекта Победы, которая будет сдана в эксплуатацию осенью этого года (восстановить движение автотранспорта по дороге подрядчик пообещал к 1 сентября), - от памятника Танкистам до автовокзала, - представляет собой большую строительную площадку. Соответственно, на ней складируются грунт и материалы, работает тяжелая техника со всеми вытекающими последствиями.
Егор Сизинцев сообщил GOROD48, что на сегодняшний день строители полностью демонтировали старый бортовой камень, опоры уличного освещения, светофорные объекты, элементы ограждения, снесли остановочные павильоны и отдельно стоящие объекты нестационарной торговли, спилили три четверти деревьев, попавших в зону расширения проезжей части, сняли с дороги 60% верхнего слоя асфальтобетона.
- Если смотреть на проспект Победы от памятника Танкистам, то по левой стороне дороги мы уже полностью сделали ее уширение. Также нами проложены 70% ливневой канализации, и мы ведем работы по обратной отсыпке канав, в которые проложены водоотливные трубы, - сообщил GOROD48 Егор Сизинцев.
Сквер имени 65-летия Победы заложили 7 мая 2010 года ветераны Великой Отечественной войны. На деревья, кустарник и траву для газонов из городского бюджета выделили 5 млн рублей. Но потом саженцы выкопали, чтобы на их месте уложить тротуары из плитки - за 8 млн рублей благоустраивать сквер взялось ООО «Липецксантехмонтаж-1».
В пресс-релизе мэрии было сказано, что тротуарная плитка подрядчиком уложена на площади 2,8 тыс. кв. метров. Одновременно 370 кв. метров вспомогательных дорожек «одето» в асфальтобетон, в том числе обновлены старые тропинки, ведущие к скверу от 23 микрорайона. Аллея украшена 16 цветниками. Вместо выкопанных благоустроителями «ветеранских» деревьев были высажены 170 берез, рябин, ив.
Затем АО «ЛГЭК» получил шальные деньги от Европейского банка реконструкции и развития, и часть этого кредита в мэрии решили использовать на замену канализационного коллектора в этой части города. Как вы, наверное, догадались, трассу в 2012 году под трубу большого диаметра проложили аккурат через этот сквер!
И вот - новая напасть! Дорожники засыпали землей, а значит, погубили, часть этого сквера.
- Ничего страшного! Мы все восстановим за свой счет. Все будет в итоге блестеть, как с иголочки! - отозвался на ситуацию руководитель липецкого проекта компании-подрядчика, ООО «Руслан-1».
По словам Егора Сизинцева, на этапе реконструкции та часть проспекта Победы, которая будет сдана в эксплуатацию осенью этого года (восстановить движение автотранспорта по дороге подрядчик пообещал к 1 сентября), - от памятника Танкистам до автовокзала, - представляет собой большую строительную площадку. Соответственно, на ней складируются грунт и материалы, работает тяжелая техника со всеми вытекающими последствиями.
Егор Сизинцев сообщил GOROD48, что на сегодняшний день строители полностью демонтировали старый бортовой камень, опоры уличного освещения, светофорные объекты, элементы ограждения, снесли остановочные павильоны и отдельно стоящие объекты нестационарной торговли, спилили три четверти деревьев, попавших в зону расширения проезжей части, сняли с дороги 60% верхнего слоя асфальтобетона.
- Если смотреть на проспект Победы от памятника Танкистам, то по левой стороне дороги мы уже полностью сделали ее уширение. Также нами проложены 70% ливневой канализации, и мы ведем работы по обратной отсыпке канав, в которые проложены водоотливные трубы, - сообщил GOROD48 Егор Сизинцев.
Добрый мальчик
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Гуля
Халява
Палач
растет Луна
руководитель стройки сизый
Ответ(?)
пипецкое благоустройство
(?)