Общество

23 минуты назад

Жанна Хайрединова оставила должность в областной администрации

11 1051
#кадры
Жанна Хайрединова оставила должность в областной администрации

Начальником регионального управления по развитию малого и среднего бизнеса 32-летняя чиновница проработала всего полгода.

Жанна Хайрединова написала заявление об увольнении по собственному желанию с должности начальника областного управления по развитию малого и среднего бизнеса. О причине ухода уже экс-чиновница решила не рассказывать GOROD48, как и о том, чем планирует заниматься в ближайшем будущем.

Примечательно, что в должности Жанна Хайрединова проработала всего полгода.

Жанна Хайрединова родилась в 1987 году в Красноярском крае. После переезда семьи в Липецк поступила в технический университет и уже в вузе решила заняться своим делом. Ее проект как начинающего предпринимателя стал одним из семи, который был одобрен администрацией области. Правда, бюджетных средств на развитие мясного табунного коневодства студентке-первокурснице не выделили, но пригласили стать одним из организаторов молодежной школы бизнеса. Потом Хайрединова открыла на паях парикмахерскую на улице Арктической, создала «Бизнес-ковчег» для помощи молодым предпринимателям.

Еще студенткой Жанна Хайрединова стала одним из организаторов и руководителей массового проекта «Молодежная школа бизнеса» в Пензе, Смоленске, Рязани, Твери, Воронеже. С 2008 года - руководитель федеральной программы «Ты - предприниматель» в Липецкой области. После окончания государственного технического университета девушка закончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Управление в государственной сфере и бизнесе».

В 2011-2013 годах Жанна Хайрединова работала начальником отдела молодежного предпринимательства областного Центра развития добровольчества. С 2014 года до начала декабря 2018-го занимала должность заместителя начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, курировала молодежное предпринимательство.


фото: vk.com


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#кадры

Комментарии (11)

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Вася

2 минуты назад
и постоянные командировки по районам не помогли.
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РжуНимагу...

2 минуты назад
Я лошадь! зачем мое фото выложили? Я буду ругаться!
ответить

область встаёт с колен

3 минуты назад
Наконец то движуха, работа, прогресс в области, а не королёвский 20-ти летний застой!
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РжуНимагу...

3 минуты назад
Подпись под фото надо: "Найди 10 отличий..." :-))
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Вася

4 минуты назад
Неужели правда на её место хотят Белокопытову посадить - да эта наработает! Ещё раз тогда убедимся, что Артамонов недалекий!!!
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#коневодство

7 минут назад
а эта..кураторша мелкобуржуйчиков лошадок очень любит?кушать?..
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Приговор режиму

8 минут назад
Когда уходят порядочные люди
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Мотя

9 минут назад
Надо соответствовать нынешним критериям! Пора тумана Королева над Липецкой областью проходят! Королев давал медали за заслуги своим придворным. Например, за что он повесил медаль за Заслуги своему прессеку Царику?
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555

10 минут назад
Ждём понедельника! Думаю, удивляться не будем в свете последних отставок....
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Гость

10 минут назад
Вот те раз! Звездопад - примета лета...
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