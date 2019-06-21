Жанна Хайрединова оставила должность в областной администрации

Начальником регионального управления по развитию малого и среднего бизнеса 32-летняя чиновница проработала всего полгода.

Жанна Хайрединова написала заявление об увольнении по собственному желанию с должности начальника областного управления по развитию малого и среднего бизнеса. О причине ухода уже экс-чиновница решила не рассказывать GOROD48, как и о том, чем планирует заниматься в ближайшем будущем.



Примечательно, что в должности Жанна Хайрединова проработала всего полгода.



Жанна Хайрединова родилась в 1987 году в Красноярском крае. После переезда семьи в Липецк поступила в технический университет и уже в вузе решила заняться своим делом. Ее проект как начинающего предпринимателя стал одним из семи, который был одобрен администрацией области. Правда, бюджетных средств на развитие мясного табунного коневодства студентке-первокурснице не выделили, но пригласили стать одним из организаторов молодежной школы бизнеса. Потом Хайрединова открыла на паях парикмахерскую на улице Арктической, создала «Бизнес-ковчег» для помощи молодым предпринимателям.



Еще студенткой Жанна Хайрединова стала одним из организаторов и руководителей массового проекта «Молодежная школа бизнеса» в Пензе, Смоленске, Рязани, Твери, Воронеже. С 2008 года - руководитель федеральной программы «Ты - предприниматель» в Липецкой области. После окончания государственного технического университета девушка закончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Управление в государственной сфере и бизнесе».



В 2011-2013 годах Жанна Хайрединова работала начальником отдела молодежного предпринимательства областного Центра развития добровольчества. С 2014 года до начала декабря 2018-го занимала должность заместителя начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, курировала молодежное предпринимательство.





фото: vk.com



