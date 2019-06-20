Общество

сегодня, 14:37

Какой вопрос вы бы задали Путину?

23 704
#Говорит Липецк
Какой вопрос вы бы задали Путину?

Сегодня в России - прямая линия с Владимиром Путиным. Мы спросили у липчан, какие вопросы они хотели бы задать президенту?

Оказалось, что темы благоустройства и состояния дорог далеко не на первом месте для жителей Липецка. А вот высокие цены, низкие пенсии и зарплаты, отсутствие пособий и возможностей - наболевшие вопросы даже для молодежи.
23 704
#Говорит Липецк

Комментарии (24)

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Конченый ЕДИРАСТ

16 секунд назад
?. Сразу видно ты наш человек!
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?

2 минуты назад
Народ, да так и есть к сожалению, но я знаю многих людей которые сами добились ,без волосатых рук. Кто ниже пишет помои, работать не хотят. Пусть идут на НЛМК - горновым или вальцовщик по сборке, зарплата 100000. Нет там вредно для них и тяжело. А они Путин плохой. Уроды.
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Изя

9 минут назад
Аnimal planet, а я бы тебе просто в рыло дал за днр и днр, говно сабачье.
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Народ

11 минут назад
?, так и училились все в ЛГТУ, здесь важнее с помощью волосатой руки попасть на теплое место и продвинуться. Я привожу среднюю зп по служащим рабочим менеджерам и специалистам которую предлагают в Липецке. Такую зп получает основная масса населения.
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Брежневский застой ( воровство и корупция)

12 минут назад
Когда он покинет нас надоел своей болтовнёй! Всю власть нужно менять и курс развития страны .
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Доколе

14 минут назад
и все!
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?

14 минут назад
Ты, воровать надо уметь!!! Не все воруют, по себе людей не суди!!!
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?

17 минут назад
Ты, много честных людей. Кто-то работает начальником, а кто-то слесарем, зарплата естественно разная, одинаковая и быть не может. Надо было учиться .
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Светлана

19 минут назад
Какой смысл в пустой болтавне? Ему задали вопрос про сбор на лечение детей по смс и каков был ответ? «Какие смс?» Тьфу
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некто

19 минут назад
ляяя, какие кисули в конце ролика. особенно подружки у левой. мммм
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