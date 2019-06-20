Общество
сегодня, 14:37
Какой вопрос вы бы задали Путину?
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Сегодня в России - прямая линия с Владимиром Путиным. Мы спросили у липчан, какие вопросы они хотели бы задать президенту?
Оказалось, что темы благоустройства и состояния дорог далеко не на первом месте для жителей Липецка. А вот высокие цены, низкие пенсии и зарплаты, отсутствие пособий и возможностей - наболевшие вопросы даже для молодежи.
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Конченый ЕДИРАСТ
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Изя
Народ
Брежневский застой ( воровство и корупция)
Доколе
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Светлана
некто