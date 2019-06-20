Какой вопрос вы бы задали Путину?

Сегодня в России - прямая линия с Владимиром Путиным. Мы спросили у липчан, какие вопросы они хотели бы задать президенту?

Оказалось, что темы благоустройства и состояния дорог далеко не на первом месте для жителей Липецка. А вот высокие цены, низкие пенсии и зарплаты, отсутствие пособий и возможностей - наболевшие вопросы даже для молодежи.