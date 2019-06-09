Наше дело - труба!

Итоги недели

Главное событие недели - объявление в регионе начала губернаторских выборов. А как считают горожане?Этими словами депутат областного Совета от фракции КПРФ Николай Разворотнев закончил политический анекдот о том, что на эти выборы нынешняя власть вряд ли допустит кандидата-коммуниста. Аллюзия понятна: медведь - символ «Единой России», которая уже объявила своим кандидатом Игоря Артамонова. Николай Развротнев заявил, что врио губернатора подберут двух-трех спойлеров, и выборы состоятся. По этому сценарию, мол, разворачивались последние выборы главы региона, на которых Олег Королев получил 81% голосов (см.).А перед сессией областного Совета на совещании в областной избирательной комиссии депутат-коммунист. Он пожаловался на прессинг «Единой России» на грядущих губернаторских выборах, понимая, что «красный» кандидат в губернаторы по даже чуток обновленному региональному законодательству не сможет собрать 163 необходимых для регистрации в качестве оппонента Игорю Артамонову подписей муниципальных депутатов из не менее чем 15 районов и городов, находящихся на территории области. Ну, кто из «голубых» депутатов (членов «Единой России») отдаст за него голос?- Мы требуем вмешательства в ситуацию избиркома Липецкой области, чтобы жителям региона было предоставлено право голосовать за того, за которого они хотят. Сегодня есть желание у жителей региона участвовать в выборах, но в альтернативных выборах! Люди хотят голосовать за разных кандидатов! - заявил в облизбиркоме Сергей Токарев, которого поддержала Людмила Ксенофонтова из «Справедливой России» (она ранее тоже заявляла о своём желании участвовать в губернаторских выборах).Все предсказуемо и на выборах главы Липецка. Так, накануне заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов на эту должность- с гонки снялась предприниматель Татьяна Нечаюк.Каким увидел промежуточный этап выборов главы Липецка корреспондент GOROD48, читайте в публикацииНа этапе зачитывания претендентами своих программ, который отчего-то сделали закрытыми для СМИ (журналистам транслировали картинку выступлений претендентов из-за закрытых дверей до этого самого открытого органа муниципальной власти по Интернету) с дистанции сошли все мужчины - от ветерана двух чеченских кампаний, отставного полковника Дмитрия Голоскокова, позиционирующего себя «человеком из народа» до данковского чиновника Анатолия Ясенко, который, по его словам, является настолько открытым руководителем, что его «узнают на улице и на кассе в магазине».Конечно, в очередной раз удивила и.о. главы Липецка Евгения Уваркина, заявившая, что Липецк должен претендовать на статус уникального города. Цель Уваркиной - сделать город привлекательным и для живущих в нем людей, и для туристов. Рост реальных доходов населения, снижение бедности в два раза, возврат в экономику пенсионеров, - вот ещё некоторые из задач, которые поставила перед собой кандидат в мэры. Свои обещания Евгения Уваркина подкрепляла слайдами, которые, в силу изложенной выше причины, видели только члены конкурсной комиссии. Очевидно, в картинках будущее Липецка было прекрасным.А вот на вопросах членов комиссии Уваркина посыпалась. Например, он с трудом ответил на вопрос первого вице-спикера горсовета Федора Жигарова о том, каким должен быть доход у представителей среднего класса?- На уровне 30-35 тысяч рублей, - был ответ после некоторого замешательства. И не понятно, на человека или на семью.- Я проверил на плагиат вашу программу, и в ней - огромное число заимствований из уже существующей программы социально-экономического развития Липецка. Но под каждой страницей этой программы - ваша подпись! Как так, концепция с плагиатом? - спросил у Уваркиной депутат горсовета Николай Быковских.- Нужно брать лучшие практики. Изобретать велосипед не стоит, - сказала и. о. главы Липецка.После голосования членов отборочной комиссии стало ясно, что: в финал, на сессию горсовета, где и выберут главу Липецка, попали Евгения Уваркиной и заместитель главы Добровского района Татьяна Трубачева. Таким образом, в Липецке юбки победили брюки. Кстати, в коридорах власти еще несколько дней назад говорили о том, что в финал конкурса пропустят двух женщин. Ведь если конкурентом Евгении Уваркиной будет мужчина, то на сессии за нее могут и не проголосовать, так как львиная доля депутатов носит брюки, а не юбки.Потом, кстати, стало известно, что. Это случится 18 июня.В среду, в день отбора кандидатов мэры Липецка,. Поток образовался в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность. А через несколько минут. На записи видно, как «Опель Корса» двигается по потоку смешанного с песком воды, а потом клюет носом в образовавшийся провал на дороге.В итоге рукотворного ЧП. К чести дептранса мэрии, чиновники оперативно определили пути объезда перекрытого аварийного участка улицы 9 Мая, а работникам НЛМК вместо вагонов были предоставлены автобусы.В тот же день мэрия сообщила, что. Однако в четверг стало ясно, что, хотя Евгения Уваркина и попросила коммунальщиков максимально ускорить срок ремонтных работ, чтобы уже утром 10 июня открыть автомобильное и трамвайное движение на аварийном участке. Услышат ли и.о. главы Липецка в ресурсоснабжающей организации, станет ясно уже завтра.- Вы хотите сказать, что это плановая ситуация? - спросила, очевидно ошеломленная услышанным, Евгения Уваркина на заседании в мэрии у директора липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексея Курило.- Да. Раз в год мы проводим опрессовку труб. Только так мы можем оперативно понять, в каком состоянии находятся тепловые сети. В Липецке их износ составляет более 70 процентов. В этом году мы обнаружили путем гидравлических испытаний 420 повреждений труб. Более 250 порывов уже устранены, - бесстрастно ответил на вопрос директор.Кстати, врио губернатора Игорь Артамонов, анализируя поток жалоб на его сайт «Развиваем Липецкую область вместе», отметил, что больше всего их - на «Квадру». Но ресурсники не молчат: в свою очередь, коммунальщики переходят в контратаку. Так,. В областном Арбитражном суде на рассмотрении находится уже 130 таких исков. Ресурсники уверены, что правда - на их стороне (речь идет о массовых начислениях жителям многоквартирных домов Липецка за тепло и горячую воду по тарифам этого года за часть декабря 2018-го).Эти слова всякий раз приходят на ум после очередного этапа благоустройства, переживаемого Липецком. Каждого новое благодеяния властей липчане ждут со страхом, ведь непонятно, чем все может закончиться.Возьмем, в частности, благоустройство центра города, который власти любовно, как им кажется, зализывают вот уже несколько лет подряд. В результате. По мнению директора МУП «Зеленхоз» Александра Кулакова, деревья погубили антигололедные реагенты и бытовая химия. Другой пример: благоустройство территории вокруг Комсомольского пруда. Не успели горожане перевести дух от первого этапа борьбы за прекрасное (подрядчик мэрии, ООО «Доминант», за 60 млн рублей сделал откровенную халтуру), как наступила очередь изумляться второму этапу благоустройства этой территории.В самом центре города, прямо под окнами и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной, работники ООО «СУ-1» испортили дорогой рулонный газон, который по улице Советской в прошлом году настелил МУП «Зеленхоз». В конечном счете сквер у Комсомольского пруда, возможно, и станет приличным местом, ведь в этом году под это дело выделили еще 34 млн рублей, но смущает одно: зачем подрядчик насыпал кучи чернозема на ранее сделанный за приличные деньги рулонный газон по улице Советской? А в кучи земли еще и воткнули таблички, запрещающая ходить по газону! (см.). А тут еще и другая беда -Еще один образчик любви к Липецку - история благоустройства улицы Московской. Сначала какие-то немыслимые бюджетные средства вбухали в «коновязь Гулевского», потом - в кусты, которые засохли (см.).На этой неделе, кстати, депутат областного Совета возмутился бездеятельностью силовиков по пресечению казнокрадства (см.). Этот вопль вырвался из груди парламентария после того, как на сессии областного Совета депутаты заслушали отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Липецкой области за 2018 год.- Получается, ворам просто грозят пальчиком? И так будет продолжаться вечно? - задал ставший риторическим вопрос елецкий парламентарий.Но, как говорил герой «Калины красной», если деньги жгут ляжку, их надо взлохматить! И путям их «лохматить», или, как нынче говорят, осваивать, несть числа. Например, на этой неделе мы сообщили, что. Масштабному! А вот еще одна новость:. Этот проект реализуют в два этапа. Держись, бюджет, грядет новый распил!В редких случаях, однако, припасть к бюджетному корыту - не значит нажраться от пуза. Иногда приходится и отрыгнуть непереваренное, как это случилось с тамбовским подрядчиком мэрии, который вот уже третий год подряд не может построить типовой здание школы на 800 мест на улице 50 лет НЛМК. Весной гендиректор ООО «Сталь-М» Анастасия Федосеева обещала сдать ее этим летом. В мэрии, соответственно, анонсировали открытие школы 1 сентября, а врио губернатора Игорь Артамонов взял объект под личный контроль. Но уже понятно, что никакого Дня знаний с воздушными шариками и перерезанием красной ленточки не случится: здание готово на 70%. Главному федеральному инспектору по Липецкой области Олегу Снежкову было сказано, что объект сдадут к середине октября (см.).ООО «Сталь-М» привел в Липецк прежний глава города Сергей Иванов. Но новый благодетель не справился ни с одним из отданных ему на подряд проектов: ни с ремонтом стадиона «Металлург», ни с реконструкцией Каменного лога, ни со школой на Манеже.- Люди не готовы рожать, потому что не чувствуют уверенности в завтрашнем дне, - огорошил на Петербургском международном экономическом форуме главу Минфина Антона Силуанова и вице-премьера Татьяну Голикову врио губернатора Игорь Артамонов.- Люди не уверены, что они будут выходить на определенный уровень дохода. Вы знаете, что средняя заработная плата не такая высокая, а тарифы все-таки обременяют. И люди не понимают - прокормят детей или нет, - добил членов правительства глава нашего региона (см.).По мнению врио главы Липецкой области, необходимо совершенствовать существующие программы и разрабатывать новые меры поддержки.Между тем, по данным Росстата,. И это, конечно, неправда, ведь большинство пенсионеров работают без официального трудоустройства. АВ ответ на этот вопрос липчане сошлись на сумме в 50 тысяч рублей.… На этой неделе депутаты облсовета приняли в государственную собственность Липецкой области акции акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» активы общей номинальной стоимостью более 8,8 млрд рублей (см.). Но вместе с плюсами регион получил и минусы: достраивать вторую очередь зоны, елецкую, придется за счет средств регионального бюджета. Тем временем,- сразу на 12,9%.Кстати, на том же Петербургском международном экономическом форуме глава Минфина Антон Силуанов попросил глав регионов не разевать рот на средства федерального центра, а больше рассчитывать на собственные доходы. Не удивительно поэтому, что, предчувствуя нисходящий тренд, Игорь Артамонов, в свою очередь, побудил подчиненных искать, например, иные формы поддержки спорта высоких достижений (см.).. В деле о мошенничестве при долевом строительстве в микрорайоне «Европейский» появился четвертый фигурант: Сергей Ельчанинов. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере»). По данным следствия, Сергей Ельчанинов подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание якобы риэлтерских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся за 130 млн рублей реализовать недвижимость в строящихся домах в ЖК «Европейский». Эти средства планировалось вывести из оборота фирмы-застройщика в полном объеме, но предпринимательница получила всего один миллион. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана фигурантом уголовного дела не удалось реализовать по независящим от них обстоятельствам: в январе застройщика объявили банкротом.Об этом СМИ рассказали на совместном брифинге прокурор области Константин Кожевников и руководитель СУ СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов. Также силовики сообщили, что. Их местонахождение известно, дело - за «Интерполом».Председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову и его бывшей супруге, «ипэшнице» Олесе Захаровой, избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу (они находятся в международном розыске). Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).Под суд по обвинению в мошенничестве должны попасть директор СУ-10 «Липецкстрой» Андрей Шевелев, который вот уже 15 лет никак не достроит дом на 142 квартиры по улице 50 лет НЛМК, и бывший депутат Липецкого горсовета, экс-руководитель ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» Николай Орлов. Также возбуждено уголовное дело по факту кидка 133 дольщиков прежним руководством АО «ЛИК» в микрорайоне «Елецкий».А вот. Поводом стало включение в отведенную под жилищный комплекс территорию не принадлежащего застройщику земельного участка и автомобильной дороги. Руководитель СУ СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов сообщил, что в отношении сотрудников липецкого филиала Росреестра, которые сформировали с нарушением закона земельный участок в переулке Яблочкина для ООО СЗ «Строймастер» под возведение двух 25-этажных домов, возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность»).Эти и другие новости - в видеоверсии GOROD48. С таким предложением выступил «Союз Советских офицеров». А мы спросили у наших читателей, что это: патриотизм, восстановление исторической справедливости или провинциальное дно?