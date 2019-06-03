Экономика

20 минут назад

В Липецкой области наметился спад инвестиций

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#инвестиции
В Липецкой области наметился спад инвестиций

Инвестиции в основной капитал в Липецкой области в первом квартале составили 21 243,8 млн. рублей, что меньше прошлогоднего на 12,9%. 

В целом по России объем инвестиций незначительно вырос — на 0,5%. Самый заметный рост оказался в Вологодской области, где вложения увеличились в 2,2 раза, Ингушетии, Еврейской автономной области (в каждой территории — в 2,5 раза), республике Тыва — в 3,3 раза. В то же время в Магаданской области инвестирование составило всего 47,9% от первого квартала 2018 года, в Карачаево-Черкессии еще меньше, 44,1%. 

В Липецкой области традиционно преобладали инвестиции за счет собственных средств предприятий — 84,8%. По России этот показатель составил 64%. Среди привлеченных средств 0,3% - поддержка федерального бюджета, 1,6% - регионального, 0,4% - муниципальных. Кроме того, 3,6% составили банковские кредиты (в России – 10,1%).

Максимальная доля собственных средств в инвестирование своей экономики оказалась в Коми, где предприятия вкладывали в собственное развитие и модернизацию 92,3 привлеченных средств, и в Омской области (91,7%). 

Минимум собственных средств выделяли предприятия  Еврейской автономной области (7,9%), Крыма (15,1), Ингушетии (16,8%). При том, если в Крыму и Ингушетии заметную поддержку оказывал федеральный бюджет — среди привлеченных средств его доля составила 68,4% и 63,9% соответственно, то в Еврейской АО федеральная казна восполняла всего 0,8% всех инвестиций, сообщает Росстат. 

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#инвестиции

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