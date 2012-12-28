Нервному торговцу наркотиками в Липецке грозит пожизненный срок

С собою у молодого человека было столько запрещённых веществ, что это потянуло на особо крупный размер.

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Сотрудники ГИБДД в Липецке остановили автомобиль, водитель которой планировал развозить по городу наркотические вещества.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, около 3-х часов ночи 20 апреля автоинспекторы остановили автомобиль. Водитель выдал себя сам – излишним волнением при обычной в сущности процедуре.- В ходе проведенного личного досмотра в рюкзаке 21-летнего жителя Липецка полицейские обнаружили и изъяли свыше 90 граммов синтетического наркотического средства и 0,47 граммов марихуаны, - сообщили в полиции.Кроме того, с собой у водителя были и электронные весы, а также приспособления для расфасовки запрещенных вещеспорошкатв.Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецку установили, что молодой человек планировал распространять запрещённые вещества бесконтактным способом через тайники-закладки.Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, п. «г» ч.5 ст.228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере». Распространитель грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В качестве меры пресечения его заключили под стражу.