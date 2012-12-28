Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задонские огурцы дороже турецких
Общество
После столкновения с «Маздой» «Лада Калина» завалилась набок
Происшествия
В Липецке байкер госпитализирован после столкновения с автомобилем
Происшествия
В Ельце «семерка» влетела в автобусную остановку
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области нашли снаряд
Общество
Мошенники развели 30-летнюю геймершу
Происшествия
В Липецкой области погода сухая и ветреная, будет до +20
Погода в Липецке
Нервному торговцу наркотиками в Липецке грозит пожизненный срок
Происшествия
Читать все
Задонские огурцы дороже турецких
Общество
В Липецке байкер госпитализирован после столкновения с автомобилем
Происшествия
После столкновения с «Маздой» «Лада Калина» завалилась набок
Происшествия
В Ельце «семерка» влетела в автобусную остановку
Происшествия
Мошенники развели 30-летнюю геймершу
Происшествия
В Липецкой области нашли снаряд
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области погода сухая и ветреная, будет до +20
Погода в Липецке
Нервному торговцу наркотиками в Липецке грозит пожизненный срок
Происшествия
Читать все
Происшествия
299
50 минут назад

Нервному торговцу наркотиками в Липецке грозит пожизненный срок

С собою у молодого человека было столько запрещённых веществ, что это потянуло на особо крупный размер.

Сотрудники ГИБДД в Липецке остановили автомобиль, водитель которой планировал развозить по городу наркотические вещества.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, около 3-х часов ночи 20 апреля автоинспекторы остановили автомобиль. Водитель выдал себя сам – излишним волнением при обычной в сущности процедуре.

- В ходе проведенного личного досмотра в рюкзаке 21-летнего жителя Липецка полицейские обнаружили и изъяли свыше 90 граммов синтетического наркотического средства и 0,47 граммов марихуаны, - сообщили в полиции.

Кроме того, с собой у водителя были и электронные весы, а также приспособления для расфасовки запрещенных вещеспорошкатв.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецку установили, что молодой человек планировал распространять запрещённые вещества бесконтактным способом через тайники-закладки.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, п. «г» ч.5 ст.228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере». Распространитель грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В качестве меры пресечения его заключили под стражу.
Наркотики
особо крупный размер
0
0
1
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru