33 минуты назад
Строительство ЖК «Авангард» приостановлено на неопределенное время
Поводом стало включение в земельный участок под застройку ЖК "Авангард" не принадлежащего застройщику земельного участка и автомобильной дороги.
В свою очередь, прокурор Липецкой области Константин Кожевников сообщил журналистам, что на ставшей скандальной истории начала строительства в переулке Яблочкина двух 25-этажных домов, против чего протестуют многие жители этого района города, пытается набрать политические очки депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин. Но, по словам прокурора, в данном случае победили ни чьи-то амбиции, а закон.
Константин Кожевников напомнил журналистам хронологию конфликта вокруг точечной застройки в районе Центрального рынка.
- Когда к нам 8 мая поступило обращение инициативой группы жителей этого района, недовольных строительством ЖК "Авангард", через три дня на месте вызвавшей общественный резонанс стройки были сотрудники прокуратуры Октябрьского района с выездной проверкой. 22 мая мы внесли представление застройщику, чтобы он выполнил все работы по безопасности стройплощадки. После внесения актов прокурорского реагирования мы встретились в мэрии с общественниками, выступавшими против строительства. К тому времени у нас появилось и обращение депутата Шерина, который ставил под сомнение результаты публичных слушаний по проекту застройки этой части города и разрешение на строительство, полученное застройщиком в администрации Липецка. По этим двум пунктам мы разобрались: результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер, а разрешение на строительство застройщик получил от мэрии законно. Мы посоветовали недовольным гражданам обращаться в суд.
Потом, по словам Константина Кожевникова, прокуратура проверила первичные документы по межеванию по просьбе членов инициативой группы. В итоге выяснилось, что в сформированный застройщиком земельный участок попали с нарушениями закона не принадлежащий ему земельный участок площадью 5 соток и дорога.
- Этот земельный участок и дорога должны вернуться в собственность муниципалитета. Мы обратились в Следственный комитет и сегодня было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Росреестра по статье "халатность". С учётом этих обстоятельств мы направили представление и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной об устранении нарушений. Процедура предусматривает аннулирование у застройщика земельного участка. А 4 июня мы направили в мэрию информацию о необходимости ужесточения городской администрацией требований жилищного проектирования в зонах частной застройки. Появление 25-этажных домов в частном секторе должно быть пересмотрено.
Константин Кожевников отметил, что теперь ни о каком строительстве в переулке Яблочкина не может быть и речи. По его словам, застройщику, ООО СЗ "Строймастер", нужно заново сформировать земельный участок и получить в администрации Липецка новое разрешение на строительство, "если у него остались такие намерения".
- Руководителю СЗ «Строймастер» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при проведении строительных работ, а также необходимости их приостановки. В настоящее время требования исполнены: строительные работы остановлены, - заявил Константин Кожевников.