Бульвар Сорокина готовят к масштабному благоустройству

На бульваре Сорокина демонтировали четыре скамейки и восемь лавочек. Общественное пространство готовят к благоустройству.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, подготовительные работы завершены – на трёх смотровых площадках привели в порядок зелёные насаждения, сегодня с аллеи вывезли малые архитектурные формы.



Уже во второй половине июня стартует основной этап благоустройства бульвара на улице Ленина – покрытие из разрушенных бетонных плит заменят комбинированным, обустроят пешеходные и беговые зоны, велодорожки, а также экологические тропы, восстановят освещение. Его должны выполнить до 10 июля. А в День города обновлённый сквер планируют открыть. В дальнейшем на общественном пространстве появятся беседки, качели, выставочный павильон и сцена с амфитеатром.



фото пресс-служба администрации Липецка.

