Общество

сегодня, 14:33

Бульвар Сорокина готовят к масштабному благоустройству

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#благоустройство
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Бульвар Сорокина готовят к масштабному благоустройству

На бульваре Сорокина демонтировали четыре скамейки и восемь лавочек. Общественное пространство готовят к благоустройству.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, подготовительные работы завершены – на трёх смотровых площадках привели в порядок зелёные насаждения, сегодня с аллеи вывезли малые архитектурные формы.

Уже во второй половине июня стартует основной этап благоустройства бульвара на улице Ленина – покрытие из разрушенных бетонных плит заменят комбинированным, обустроят пешеходные и беговые зоны, велодорожки, а также экологические тропы, восстановят освещение. Его должны выполнить до 10 июля. А в День города обновлённый сквер планируют открыть. В дальнейшем на общественном пространстве появятся беседки, качели, выставочный павильон и сцена с амфитеатром.

фото пресс-служба администрации Липецка.
3 668
#благоустройство
1

Комментарии (3)

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Даша

28 минут назад
И снесите заодно эти сраные электромобили
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ужас

58 минут назад
111, А установят какую нибуть хрень очередную, на одного человека и урны из мрамора! Как это было сделано на каскадах
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111

сегодня, 14:54
лавочки меняют, по городу куча мест где их вообще не было. хорошо когда кому то хорошо.
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