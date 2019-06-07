Общество

сегодня, 15:08

В гостях у «Сказки: в Липецке угробили дорогой рулонный газон

35 1673
#благоустройство
3
В гостях у «Сказки: в Липецке угробили дорогой рулонный газон

Новый этап благоустройства центра города испортил предыдущий.

В самом центре города, прямо под окнами и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной, работники ООО «СУ-1» испортили дорогой рулонный газон, который по улице Советской в прошлом году настелил МУП «Зеленхоз».

20190606_125524.jpg

20190606_125540.jpg

Строительная организация, учредителем которой является депутат городского Совета Александр Кофанов, по заказу МКУ «Управление строительства Липецка», выполняет второй этап благоустройства сквера у Комсомольского пруда. Подрядчик обязался за 34 млн рублей заменить старое покрытие тротуаров на плитку, установить десятки малых архитектурных форм.

- Исправляем, что сделано подрядчиком на первом этапе благоустройства, - пошутил в разговоре с GOROD48 Александр Кофанов.

Мы не сомневаемся, что в конечном этапе сквер у Комсомольского пруда станет приличным местом, но смущает одно: почему подрядчик насыпал кучи чернозема на ранее сделанный за приличные деньги рулонный газон по улице Советской вдоль административного здания, на первом этаже которого находится ночной клуб «Сказка» и пиццерия? Со стороны проезжей части газон вытоптали лишенные тротуара подрядчиком горожане, а со стороны будущего тротуара его завалили землей. И в этом контексте совершенно нелепо выглядит табличка, запрещающая ходить по газону!

20190606_125707.jpg

А ведь этот самый газон в прошлом году раскатал МУП «Зеленхоз» и ухаживал за ним. Чтобы на нежную травку по привычке не заезжали автомобили, по ней разбросали каменные шары. Но потом, в рамках проекта «Чистое небо», газон частично уничтожили специалисты МКП «Липецкгорсвет», прятавшие провода уличного освещения под землю. А в этом году газон добили… благоустройством сквера у Комсомольского пруда!
35 1673
#благоустройство
3

Комментарии (36)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

не мешайте делопуту осваивать бюджет

4 секунды назад
депутат Кафтанов осваивает 34 млн.
ответить

гостья

1 минуту назад
горожанка, а к чему ваш комментарий то? а может напишите сколько машин попортило газонов?
ответить

Интересный вопрос?

12 минут назад
гость, ещё вопрос ; кто-то подписывал проект работ и должен контролировать???????
ответить

дембель

12 минут назад
"Кто в Липецке пожил - тот в цирке не смеётся"
ответить

Женщина вспышка

12 минут назад
С утра офисные сотрудники в спешке передвигают мебель с места на место, выравнивают все по сантиметру, компасу и т. д. Посредине всего этого хаотичного движения стоит старенькая уборщица в обнимку со шваброй, испуганно смотрит на все это действо и бормочет про себя:"Только помыла, сейчас все опять затопчут, уроды". Стояла долго смотрела на все это, потом спрашивает: - Милые, а что вы тут делаете? Переезжаете? - Да нет, бабуля, мы сейчас мебель по фен-шую передвинем и у нас сразу продажи взлетят до небес. - Сынки, я тут давно уже работаю, еще до революции полы в этом здании мыла. Так вот, до революции тут был публичный дом. Так там, когда касса падала, кровати не двигали - там сразу * меняли.
ответить

горожанка

12 минут назад
Нашим горожанам лень лишние 100 метров пройти и 2 раза дорогу перейти! Зачем, можно же по газону, рядом с тяжелой работающей техникой пройтись. Для таких бл*дей что благоустраивай, что не благоустраивай - засрут, вытопчут и поломают. Липецк - город металлургов, хуле... Уваркиной побольше сил желаю на посту
ответить

чк

14 минут назад
А за чем жалеть деньги налогоплательщиков. миллионы растащили и ничего все нормально. Сажать надо воров и мошенников.
ответить

гость

15 минут назад
Интересный вопрос? а зачем ? Это же не их дача ? Там они за копейку удавятся , а здесь денежки народные , а значит , ничьи , не жалко !
ответить

3,14ц

17 минут назад
Бояре свой центр несколько лет свой центр делают переделывают. то бетон руками крошится, то скамейки миллионные, то остановки по 200 тыщ штука, то грантиные бордюры местами меняют - всего не перечислить. а вы говорите проблемы дольщиков, убитые микрорайоны? область - не надейся на помощь...
ответить

Женщина вспышка

18 минут назад
Вольфганг, Только обидно вот за ослов- ТО они нас держат.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Мошенник выдавал себя сердобольным женщинам за их больного родственника
#мошенничество
Мошенник выдавал себя сердобольным женщинам за их больного родственника

33 минуты назад

Общество
Скончался инициатор строительства народного памятника Победы Петр Кащенко
#Петр Кащенко
17
Скончался инициатор строительства народного памятника Победы Петр Кащенко

сегодня, 15:12

Общество
В детском лагере заупустили пожарный квадрокоптер
#пожарные
1
В детском лагере заупустили пожарный квадрокоптер

сегодня, 14:29

Общество
Прокуратура и Следственный комитет ждут экстрадицию в Россию Михаила и Олеси Захаровых
#обманутые дольщики
39
Прокуратура и Следственный комитет ждут экстрадицию в Россию Михаила и Олеси Захаровых

сегодня, 12:36

Общество
За задержку строительства школы в районе Манежа генподрядчику придётся заплатить
44
За задержку строительства школы в районе Манежа генподрядчику придётся заплатить

сегодня, 12:32

Общество
В управлении главного смотрителя города изменились номера телефонов
#главный смотритель
8
В управлении главного смотрителя города изменились номера телефонов

сегодня, 12:17

Общество