Общество
сегодня, 15:08
В гостях у «Сказки: в Липецке угробили дорогой рулонный газон
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Новый этап благоустройства центра города испортил предыдущий.
В самом центре города, прямо под окнами и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной, работники ООО «СУ-1» испортили дорогой рулонный газон, который по улице Советской в прошлом году настелил МУП «Зеленхоз».
Строительная организация, учредителем которой является депутат городского Совета Александр Кофанов, по заказу МКУ «Управление строительства Липецка», выполняет второй этап благоустройства сквера у Комсомольского пруда. Подрядчик обязался за 34 млн рублей заменить старое покрытие тротуаров на плитку, установить десятки малых архитектурных форм.
- Исправляем, что сделано подрядчиком на первом этапе благоустройства, - пошутил в разговоре с GOROD48 Александр Кофанов.
Мы не сомневаемся, что в конечном этапе сквер у Комсомольского пруда станет приличным местом, но смущает одно: почему подрядчик насыпал кучи чернозема на ранее сделанный за приличные деньги рулонный газон по улице Советской вдоль административного здания, на первом этаже которого находится ночной клуб «Сказка» и пиццерия? Со стороны проезжей части газон вытоптали лишенные тротуара подрядчиком горожане, а со стороны будущего тротуара его завалили землей. И в этом контексте совершенно нелепо выглядит табличка, запрещающая ходить по газону!
А ведь этот самый газон в прошлом году раскатал МУП «Зеленхоз» и ухаживал за ним. Чтобы на нежную травку по привычке не заезжали автомобили, по ней разбросали каменные шары. Но потом, в рамках проекта «Чистое небо», газон частично уничтожили специалисты МКП «Липецкгорсвет», прятавшие провода уличного освещения под землю. А в этом году газон добили… благоустройством сквера у Комсомольского пруда!
Строительная организация, учредителем которой является депутат городского Совета Александр Кофанов, по заказу МКУ «Управление строительства Липецка», выполняет второй этап благоустройства сквера у Комсомольского пруда. Подрядчик обязался за 34 млн рублей заменить старое покрытие тротуаров на плитку, установить десятки малых архитектурных форм.
- Исправляем, что сделано подрядчиком на первом этапе благоустройства, - пошутил в разговоре с GOROD48 Александр Кофанов.
Мы не сомневаемся, что в конечном этапе сквер у Комсомольского пруда станет приличным местом, но смущает одно: почему подрядчик насыпал кучи чернозема на ранее сделанный за приличные деньги рулонный газон по улице Советской вдоль административного здания, на первом этаже которого находится ночной клуб «Сказка» и пиццерия? Со стороны проезжей части газон вытоптали лишенные тротуара подрядчиком горожане, а со стороны будущего тротуара его завалили землей. И в этом контексте совершенно нелепо выглядит табличка, запрещающая ходить по газону!
А ведь этот самый газон в прошлом году раскатал МУП «Зеленхоз» и ухаживал за ним. Чтобы на нежную травку по привычке не заезжали автомобили, по ней разбросали каменные шары. Но потом, в рамках проекта «Чистое небо», газон частично уничтожили специалисты МКП «Липецкгорсвет», прятавшие провода уличного освещения под землю. А в этом году газон добили… благоустройством сквера у Комсомольского пруда!
35 1673
не мешайте делопуту осваивать бюджет
гостья
Интересный вопрос?
дембель
Женщина вспышка
горожанка
чк
гость
3,14ц
Женщина вспышка