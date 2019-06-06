Общество
сегодня, 16:07
Павел Евграфов: «Где посадки?!»
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Депутат областного Совета возмутился бездеятельностью силовиков по пресечению казнокрадства.
Сегодня на сессии областного Совета депутаты заслушали отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Липецкой области за 2018 год.
Ее бессменный на протяжении девяти лет руководитель, 65-летний Владимир Бербенец, сообщил парламентариям, что его подчиненные провели более 30 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выявив нарушений в использовании бюджетных средств почти на 193 млн рублей. Проверки касались сфер здравоохранения и культуры, оказания господдержки сельскому хозяйству. Кроме того, Контрольно-счетная палата контролировала расходование бюджетных средств при реализации в регионе двух приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».
После его краткого отчета слово попросил депутат от ЛДПР Павел Евграфов.
- Где посадки?! - сорвался с места в карьер елецкий парламентарий. - Где ответственность тех, кто разбазаривает бюджетные средства?
Павел Евграфов известен тем, что периодически задает этот самый вопрос губернатору, прокурору региона и руководителям правоохранительных органов - они всегда присутствуют на сессиях, если не в отпуске или не в командировке. На этот раз он заявил, что 13 лет подряд слышит один и тот же порядок цифр, характеризующих разворовывание средств бюджета, но не знает фактов наказания виновных в этом процессе.
В этот раз Павел Евграфов привел в пример странный, на его взгляд, семейный подряд председателя контрольно-счетной комиссии Ельца Вячеслава Ромашина и вице-мэра Ельца Татьяны Ромашиной. Мол, жена курирует в мэрии комитет по делам молодежи, комитет по физической культуре и спорту, комитет опеки и попечительства, управление образования и управление культуры администрации города, а ее муж контролирует бюджетные расходы по этим ведомствам. Мол, как такое вообще возможно?
- Получается, ворам просто грозят пальчиком? И так будет продолжаться вечно? - задал риторический вопрос елецкий парламентарий.
Ее бессменный на протяжении девяти лет руководитель, 65-летний Владимир Бербенец, сообщил парламентариям, что его подчиненные провели более 30 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выявив нарушений в использовании бюджетных средств почти на 193 млн рублей. Проверки касались сфер здравоохранения и культуры, оказания господдержки сельскому хозяйству. Кроме того, Контрольно-счетная палата контролировала расходование бюджетных средств при реализации в регионе двух приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».
После его краткого отчета слово попросил депутат от ЛДПР Павел Евграфов.
- Где посадки?! - сорвался с места в карьер елецкий парламентарий. - Где ответственность тех, кто разбазаривает бюджетные средства?
Павел Евграфов известен тем, что периодически задает этот самый вопрос губернатору, прокурору региона и руководителям правоохранительных органов - они всегда присутствуют на сессиях, если не в отпуске или не в командировке. На этот раз он заявил, что 13 лет подряд слышит один и тот же порядок цифр, характеризующих разворовывание средств бюджета, но не знает фактов наказания виновных в этом процессе.
В этот раз Павел Евграфов привел в пример странный, на его взгляд, семейный подряд председателя контрольно-счетной комиссии Ельца Вячеслава Ромашина и вице-мэра Ельца Татьяны Ромашиной. Мол, жена курирует в мэрии комитет по делам молодежи, комитет по физической культуре и спорту, комитет опеки и попечительства, управление образования и управление культуры администрации города, а ее муж контролирует бюджетные расходы по этим ведомствам. Мол, как такое вообще возможно?
- Получается, ворам просто грозят пальчиком? И так будет продолжаться вечно? - задал риторический вопрос елецкий парламентарий.
19 1745
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ПУТИН
Да воровской режим путина
Путина
Моте
Путин- опущенный чушок
Да воровской режим путина
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