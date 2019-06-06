Общество

сегодня, 16:07

Павел Евграфов: «Где посадки?!»

19 1745
#областной Совет
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Павел Евграфов: «Где посадки?!»

Депутат областного Совета возмутился бездеятельностью силовиков по пресечению казнокрадства.

Сегодня на сессии областного Совета депутаты заслушали отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Липецкой области за 2018 год.

Ее бессменный на протяжении девяти лет руководитель, 65-летний Владимир Бербенец, сообщил парламентариям, что его подчиненные провели более 30 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выявив нарушений в использовании бюджетных средств почти на 193 млн рублей. Проверки касались сфер здравоохранения и культуры, оказания господдержки сельскому хозяйству. Кроме того, Контрольно-счетная палата контролировала расходование бюджетных средств при реализации в регионе двух приоритетных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».

После его краткого отчета слово попросил депутат от ЛДПР Павел Евграфов.

- Где посадки?! - сорвался с места в карьер елецкий парламентарий. - Где ответственность тех, кто разбазаривает бюджетные средства?

Павел Евграфов известен тем, что периодически задает этот самый вопрос губернатору, прокурору региона и руководителям правоохранительных органов - они всегда присутствуют на сессиях, если не в отпуске или не в командировке. На этот раз он заявил, что 13 лет подряд слышит один и тот же порядок цифр, характеризующих разворовывание средств бюджета, но не знает фактов наказания виновных в этом процессе.

В этот раз Павел Евграфов привел в пример странный, на его взгляд, семейный подряд председателя контрольно-счетной комиссии Ельца Вячеслава Ромашина и вице-мэра Ельца Татьяны Ромашиной. Мол, жена курирует в мэрии комитет по делам молодежи, комитет по физической культуре и спорту, комитет опеки и попечительства, управление образования и управление культуры администрации города, а ее муж контролирует бюджетные расходы по этим ведомствам. Мол, как такое вообще возможно?

- Получается, ворам просто грозят пальчиком? И так будет продолжаться вечно? - задал риторический вопрос елецкий парламентарий.
19 1745
#областной Совет
2

Комментарии (19)

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Местный

10 минут назад
Евграфов что с луны свалился, депутат и не понимает что реальных результатов по пресечению злоупотреблений от контрольной палаты ждать нечего. Сами же депутаты ей определили * мирную деятельность и руководителя подобрали грамотного но старенького и не конфликтного. А вы посадок требуете.
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ПУТИН

24 минуты назад
главный контролер Бербенец - это анекдот. все равно, что лису поставить кур охранять!
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Да воровской режим путина

25 минут назад
Скачу в кастрюле каждый день !
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Путина

26 минут назад
Неплохо всей Россией опустить !.
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Моте

27 минут назад
Тебе угрожают! Почитай ниже! Мол, знаем кто ты и уберем! Пиши заяву в прокуратуру!
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Путин- опущенный чушок

28 минут назад
Да воровской режим путина, Ещё мягко сказано !.
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Да воровской режим путина

33 минуты назад
опущенный чушок
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Житель

35 минут назад
Одни воры и жулики надо всех на нары.-а ноют денег нет вот они где эти деньги.
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Система власти в России

42 минуты назад
заточена на воровство и безнаказанность.Как в России дела? Воруют! 200 лет, как всера.
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Коллега

47 минут назад
Мотя, не обращай внимание на всякое чмо. Пиши! Интересно читать! Работаешь результативно! Молодец!
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