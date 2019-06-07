Общество

сегодня, 18:35

Игорь Артамонов предложил усилить государственную поддержку семей с детьми

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#Игорь Артамонов #нацпроекты #рождаемость #субсидии
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Врио главы администрации Липецкой области сегодня выступил на дискуссионной площадке Петербургского международного экономического форума: «Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы». Игорь Артамонов затронул тему нехватки врачей в селе и предложил усилить меры поддержки семей с детьми.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, в работе площадки принимали участие первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин, ректор Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау. 

Работа над достижением национальных целей развития, определенных в майском указе президента, ведется уже больше года. Сформированы национальные проекты, начата их практическая реализация. Утвержден единый план правительства по достижению заданных президентом показателей к 2024 году. Участники заседания подвели итоги первого года, обсудили проблемы и готовность бизнеса включаться в работу по достижению национальных целей.

Игорь Артамонов затронул тему нехватки врачей в сельской местности. По мнению врио главы Липецкой области, необходимо совершенствовать существующие программы и разрабатывать новые меры поддержки. Также Игорь Артамонов обратил внимание на проблему рождаемости. «Люди не готовы рожать, потому что не чувствуют уверенности в завтрашнем дне, в уровне доходов, не знают, хватит ли им субсидий на содержание семьи. Необходимо развивать и усиливать меры поддержки и информировать население об их наличии», - отметил Игорь Артамонов.


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#Игорь Артамонов #нацпроекты #рождаемость #субсидии

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