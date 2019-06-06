ПозиTиV
сегодня, 14:58
Сколько нужно зарабатывать для достойной жизни в Липецке?
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Мы спросили горожан: "Сколько нужно зарабатывать для достойной жизни в Липецке?". Большинство опрошенных сошлись на сумме в 50 тысяч рублей.
На одного или семью - тут уже липчане занялись подсчетом. Кто-то назвал желаемую сумму, «чтоб на все хватало», в размере 30 тысяч рублей, кому-то для полного счастья на семью было бы достаточно 70-80 тысяч.
На одного или семью - тут уже липчане занялись подсчетом. Кто-то назвал желаемую сумму, «чтоб на все хватало», в размере 30 тысяч рублей, кому-то для полного счастья на семью было бы достаточно 70-80 тысяч.
6 915
Липа
Общий доход на семью из 4-х человек
Ау
Чичер
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