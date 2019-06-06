Мы спросили горожан: "Сколько нужно зарабатывать для достойной жизни в Липецке?". Большинство опрошенных сошлись на сумме в 50 тысяч рублей.



На одного или семью - тут уже липчане занялись подсчетом. Кто-то назвал желаемую сумму, «чтоб на все хватало», в размере 30 тысяч рублей, кому-то для полного счастья на семью было бы достаточно 70-80 тысяч.

