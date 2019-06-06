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сегодня, 14:58

Сколько нужно зарабатывать для достойной жизни в Липецке?

6 915
#Говорит Липецк
Мы спросили горожан: "Сколько нужно зарабатывать для достойной жизни в Липецке?". Большинство опрошенных сошлись на сумме в 50 тысяч рублей. 

На одного или семью - тут уже липчане занялись подсчетом. Кто-то назвал желаемую сумму, «чтоб на все хватало», в размере 30 тысяч рублей, кому-то для полного счастья на семью было бы достаточно 70-80 тысяч.
6 915
#Говорит Липецк

Комментарии (6)

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Липа

1 минуту назад
Правда, Когда тебе кушать не на что, обуть, одеть тоже нечего - я погляжу, на сколько ты достойным будешь.
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Общий доход на семью из 4-х человек

9 минут назад
Должен быть не ниже 100 000 рублей - это нижняя планка на границе с бедностью.
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Ау

9 минут назад
Зося правильно писала, что на Ц.базаре торгуют политой говном клубникой. Зачем было стирать?
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Чичер

14 минут назад
Баба стерла Зосю. А мы смеялись, мы смеялись,
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народ

16 минут назад
нам 12 тысяч достаточно. на квартплату и макарошки хватает и слава путину!.
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Правда

18 минут назад
Для достойной жизни в Липецке и не только, надо быть достойным человеком, а уж потом естественно, хорошо зарабатывать!
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