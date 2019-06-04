Игорь Артамонов призвал спортивных чиновников равняться на испанскую «Барселону»!

и дал три месяца срока, чтобы разобраться в мировой и российской практике привлечения в спорт внебюджетных средств.

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Сегодня в Липецке под руководством врио главы региона Игоря Артамонова прошло заседание администрации области.



В начале заседания говорили о состоянии игровых видов спорта высших достижений. Из доклада начальника управления физической культуры и спорта Михаила Маринина следовало, что липецкие атлеты пробуют свои силы в 72 видах спорта. В 2017 году спортсмены завоевали 367 медалей, в 2018-м - 388 медалей первенств России, Европы и мира. Новому начальнику управления нравится положение дел в гребле, лёгкой атлетике, пулевой стрельбе. А вот с игровыми видами спорта не всех хорошо.



- Для участия футбольной команды в чемпионате России нужно 120 миллионов рублей в год, столько же - для волейбольной. Но наши бюджетные возможности ограничены. Нам нужны варианты внебюджетного финансирования, - заметил докладчик.



Врио губернатора поинтересовался тем, как обстоят дела с бюджетным финансированием профессионального спорта у наших соседей по ЦФО? По словам вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых, в Воронежской области на это тратят 50 млн рублей, в Белгородской - 20 миллионов. Профессиональные команды в этих регионах софинансирует бизнес. В Липецкой области на профессиональный спорт расходуют 80 млн рублей. А больше всего на спорт высших достижений тратят в Тамбове - 300 млн бюджетных рублей. В итоге ФК «Тамбов» по итогам завершившегося сезона вышел в премьер-лигу, и президент клуба Арсен Габуев уже поставил задачу попасть через год в Лигу Европы (ФК «Металлург» по итогам прошедшего сезона завоевал «бронзовые» медали группы «Центр» второго дивизиона ПФЛ).



- Чтобы барахтаться на дне премьер-лиги, команде надо до 500 миллионов рублей. Чтобы играть в ее верхней части, - более миллиарда, - сообщил Вячеслав Щеглеватых.



От этой новости Игорь Артамонов приуныл. По его словам, нужно прекратить спортивные спекуляции и спросить у жителей региона, хотят они, чтобы футбольный клуб «Металлург» играл в суперлиге? Но стоит сразу сказать, что этого миллиарда лишатся иные сферы бюджетного финансирования:



- Мы должны определиться с уровнем бюджетной поддержки футбола и хоккея. А еще у нас есть мини-футбол, женский волейбол. Что общественность выберет, то и будем финансировать.



Игорь Артамонов отметил, что есть и другие виды нуждающиеся в поддержке виды спорта. Та же гребля с убитой материальной базой. У легкоатлетов нет стадиона. Единоборцы возят друг друга в подвалах...



- Какие мысли у вас по этому поводу есть? - обратился врио губернатора к Михаилу Маринину.



- Мы видим создание специализированных спортклассов в школах. Нужен легкоатлетический стадион, как вы сказали, - ответил чиновник.



Глава региона заметил, что в собственности области и города есть много невостребованных или неэффективно используемых объектов недвижимости. Надо решить, какие объекты отдать под спорт.



- В моем понимании ситуация не удовлетворительная в спорте высших достижений. Нам надо стать в этом отношении субъектов выше среднего - это первая задача. Вторая задача - привлекать внебюджетные средства, - заметил врио губернатора, приведя в пример стадион «Барселона». - Вам даю три месяца срока, чтобы разобраться в мировой и российской практике. Времени вполне достаточно для аналитической работы.



Глава Ельца Сергей Панов заикнулся о зарплате тренеров в 18 тысяч рублей. Кто будет учить детей хоккею и фигурном катанию за такие деньги. В ответ Игорь Артамонов поделился финской пословицей: «Когда на кого-то показываете одним пальцем, остальные четыре направлены на тебя». Врио губернатора сказал, что знает одного главу района, у которого тренеры помимо основной работы трудоустроены по совместительству на коммерческих предприятиях.



- Почему один глава решает проблемы, а другие - нет. Это - ваша зона ответственности, - с этими словами Игорь Артамонов отправил Сергея Панова перенимать опыт у этого самого неназванного главы района.



Затем вице-губернатор Анатолий Якутин рассказал о том, как в регионе обстоит работа с обращениями граждан. По его словам, до появления осенью прошлого года портала «Развиваем Липецкую область вместе» в администрацию области поступало до тысячи жалоб в месяц. С ноября их количество выросло на 50%. За все время функционирования портала на него поступило 10 тысяч сообщений. И наблюдается тенденция к росту, ведь на сайте Артамонова срок реакции на жалобу - 10 дней, а не месяц, как того требует 59-й ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».



В основном новой площадкой пользуются липчане в возрасте от 25 до 44 лет. Причем среди заявительниц большинство - женщины. Врио губернатору пишут с ПК, смартфонов и даже «умных телевизоров». Также Анатолий Якутин проанонсировал ряд грядущих изменений в работе портала. Так, 1 июля заявителям можно будет создать личный кабинет. Тогда же появится форма обратной связи - «нам дадут оценку». Аккаунт Игоря Артамонова в «Инстаграме» будет интегрирован с порталом.



В то же время вице-губернатор признал, что каждый седьмой ответ на жалобу отправляется на доработку. В том числе и потому, что чиновники плохо владеют эпистолярным жанром.



- Зло по прежнему присутствует: мы видим засилье формализма и отписок в ответы на обращения граждан. Оставляет желать лучшего стилистика ответов: граждан топят в огромной количестве совершенно лишней информации. Нарушаются сроки по реакции на жалобы: из текущих вопросов 20 процентов прострочены.



Предложения Якутина: опираться на общественное мнение, упрощать бюрократические процедуры, подготовить методички для тех, кто работает с жалобами, с третьего квартала ввести для чиновников еще один ключевой показатель эффективности: по обращениям граждан.



В свою очередь, врио губернатора заявил, что будет увольнять чиновников, которые откровенно хамят гражданам. Игорь Артамонов потребовал, чтобы уже этим летом вице-губернаторы взяли под серьезный контроль «успеваемость» чиновников:



- Надо перестроить систему… Внедрить стандарты... Ответы - в течение двух недель... Главное мерило работы власти - удовлетворенности населения. Это - базовая задача. Это должно быть вбито в головы и календари.



Третий вопрос внес начальник областного управления образования и науки Алексей Грушихин. Он сообщил о грядущих изменениях в региональном законодательстве, касающемся поощрительных выплат победителям школьных олимпиад и отличникам среднего профессионального образования: размеры существующих единоразовых выплат и стипендий вырастут вдвое.