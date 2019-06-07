«Квадра» требует отмены предписаний Госжилинспекции о перерасчете горожанам платы за отопление

В Арбитражный суд Липецкой области в мае 2019 года от филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» поступило 129 заявлений о признании ненормативных правовых актов недействительными. Еще два аналогичных заявления поступило в июне текущего года.

Как сообщает пресс-служба суда, в заявлениях ПАО «Квадра» просит признать недействительными предписания Государственной жилищной инспекции Липецкой области о перерасчете платы за отопление жителям многоквартирных домов, исходя из показаний общедомового прибора учета, в соответствии с тарифом на тепловую энергию, утвержденным постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области.

Все заявления в настоящий момент приняты к производству, назначены судебные заседания по делам.