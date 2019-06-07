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«Квадра» требует отмены предписаний Госжилинспекции о перерасчете горожанам платы за отопление

19 1665
#тарифы
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«Квадра» требует отмены предписаний Госжилинспекции о перерасчете горожанам платы за отопление

В Арбитражный суд Липецкой области в мае 2019 года от филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» поступило 129 заявлений о признании ненормативных правовых актов недействительными. Еще два аналогичных заявления поступило в июне текущего года.

Как сообщает пресс-служба суда, в заявлениях ПАО «Квадра» просит признать недействительными предписания Государственной жилищной инспекции Липецкой области о перерасчете платы за отопление жителям многоквартирных домов, исходя из показаний общедомового прибора учета, в соответствии с тарифом на тепловую энергию, утвержденным постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области.

Все заявления в настоящий момент приняты к производству, назначены судебные заседания по делам. 


19 1665
#тарифы
1

Комментарии (19)

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Пенсионер

2 минуты назад
гостья, Прокуратура не берётся за такого вида дела. Всё заявления она пересылает в жилищную инспекцию а у тех один ответ как и у Квадро. Замкнутый круг. Мало того также после вынесения предписание жилищной инспекции прокуратура даёт ответ точно такой же как и в жилищной инспекций ( как подкопирку)?
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квадре мало капусты

2 минуты назад
если вам пересчитать отопление, то как ехать отдыхать летом в доминикану и на что покупать новые автомобили, а? сжимайте булки и платите. и смотрите аккуратнее проваливайтесь под асфальт на своих автомобилях) просто денег нет, но вы держитесь здесь. вам всего доброго и хорошего настроения!!!
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гостья

12 минут назад
Юрист, просто жители не подавали в суд, тк на это надо время. А юридически был один выигранный процесс. если бы массово нашелся инициатор, то квадра бы проиграла
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житель города

13 минут назад
Ребята, обьясните что они хотят, это в интересах нас жителей или они так посвоему разбираются. А то я так ничего и не понял из статьи. Только без фанатизма обьясните.
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Пенсионер

15 минут назад
Платили за одно отопление 3-4 года подряд 7-8 тысяч. Писали в жилищную инспекцию бесполезно. После обращения на сайт артамонову сразу снизилась плата до 3,500. Не какого переработан в этой Квадре сказали не будет. Это мы просто 3-4 года платили им на роскошную жизнь.
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Гость

24 минуты назад
Жулики и Воры
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Горожане не плотить этим ворам

25 минут назад
Это Квадра не одного метра не по мененяла труб проложенных в СССР . Разогнать эту грабительскую кантору все передать городу , всех воров за решотку .
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Лон

28 минут назад
Вы откройте соц сети ( в контакте) Квадро жалобы и предложения. Все отписки однотипные. Они даже пояснять не кому не чего не хотят, мало того они даже не знают что у них творится на теплотрассах какие дома включены какие не включены.
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однако

36 минут назад
Какие послабления местному быдлу,которое даже за столько лет не в курсе,что контора-""Квадра",а не КвадрО?
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паша

41 минуту назад
читали статью про то как поповы получили участок обратившись за помощью к депутату единой россии? город48 вообще упал в моих глазах - так тупо рекламирует партию власти.
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