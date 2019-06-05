Общество
сегодня, 14:45
Проспект Мира залило водой
12 1453
В городе проводятся гидравлические испытания.
Сегодня в Липецке водой из тепловых сетей залило проспект Мира и площадь Металлургов. Поток образовался в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность. По словам местных жителей, поток воды промыл грунт в районе пешеходного перехода.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра», выявленный в результате испытаний слабый участок сети уже локализован. Вода перестала поступать на улицу.
Напомним, что сегодня в ходе испытания тепловых сетей залило водой улицу Советскую.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра», выявленный в результате испытаний слабый участок сети уже локализован. Вода перестала поступать на улицу.
Напомним, что сегодня в ходе испытания тепловых сетей залило водой улицу Советскую.
12 1453
Выбрали сегодня заваркину?
По ходу
А теперь помножить
Губерния
Губерния
Эх ,ШАИНСКИЙ !
Так то
Да уж
ух
Александр Баранов