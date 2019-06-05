Общество

сегодня, 14:45

Проспект Мира залило водой

12 1453
#гидравлические испытания
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Проспект Мира залило водой

В городе проводятся гидравлические испытания.

Сегодня в Липецке водой из тепловых сетей залило проспект Мира и площадь Металлургов. Поток образовался в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность. По словам местных жителей, поток воды промыл грунт в районе пешеходного перехода.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра», выявленный в результате испытаний слабый участок сети уже локализован. Вода перестала поступать на улицу.

Напомним, что сегодня в ходе испытания тепловых сетей залило водой улицу Советскую.
12 1453
#гидравлические испытания
2

Комментарии (12)

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Выбрали сегодня заваркину?

15 минут назад
Так получайте оладухи беспонтовые,толи еще будет.
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По ходу

17 минут назад
Такая же шляпа и на проспекте Победы будет после ремонта,даже к бабке не ходи.
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А теперь помножить

18 минут назад
Губерния, На жару ....!!!!,и это эпидемия !, Слава Путиноидам ,Довыпендривалась!.
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Губерния

22 минуты назад
Александр Баранов, кроме того, проведение гидравлических испытаний ежегодно предусмотрены рядом законодательных правил РФ, без них всё равно не обойтись. Заменил старые сети на новые-проводятся испытания, готовишься на старых к отопительному сезону-всё равно испытания.
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Губерния

26 минут назад
Александр Баранов, в одночасье это сделать невозможно, это означает сразу и надолго оставить без горячего и холодного водоснабжения, канализации практически весь город, представьте себе последствия. Кроме того, требуемые затраты СРАЗУ потянул бы пожалуй что только бюджет федеральный, а не местный, а "кто ж ему даст"?
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Эх ,ШАИНСКИЙ !

27 минут назад
Не знали вы ,что написали пророческую песню -" А вода по асфальту рекой "
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Так то

28 минут назад
Это очередной кирдык для рейтинга едрососов.
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Да уж

29 минут назад
Пудель знает кого на ЖКХ назначать.Полнейших никчемных ,фу млять даже слов нет.И это только начало лета.Городу киздец пришел.
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ух

29 минут назад
ура,у нас маленькая винеция
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Александр Баранов

38 минут назад
А не проще ли поменять все старые трубы на новые, а не проводить испытания, что бы узнать, где рванет?
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