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В Липецке задержали последнего директора ОАО «Эксстроймаш»
В деле о мошенничестве руководства ОАО «Эксстроймаш» при долевом строительстве в микрорайоне «Европейский» появился четвертый фигурант: Сергей Ельчанинов.
Последний директор по строительству АО «Эксстроймаш» Сергей Ельчанинов после того, как стройка окончательно встала, а собственник бизнеса, депутат областного Совета Михаил Захаров скрылся за границей, предложил свои услуги новому застройщику «Европейского», ПАО «Орелстрой». В липецкой дочке предприятия, ООО «ОДСК-Липецк», он работал до апреля этого года: услуги Сергея Ельчанинова понадобились строительной компании для того, чтобы узнать обо всех узких местах зависших долгостроев.
Сергей Ельчанинов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере»). По данным следствия, Сергей Ельчанинов подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание якобы риэлтерских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся за 130 млн рублей реализовать недвижимость в строящихся домах в ЖК «Европейский». Эти средства планировалось вывести из оборота фирмы-застройщика в полном объеме, но предпринимательница получила всего один миллион. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана фигурантом уголовного дела не удалось реализовать по независящим от них обстоятельствам: в январе застройщика объявили банкротом.
Сергея Ельчанинова задержали поздно вечером во вторник, 4 июня. По словам Евгения Шаповалова, подозреваемый полностью признал вину в совершении преступления, написав явку с повинной.
Следствие ходатайствует об избрании Сергею Ельчанинову меры пресечения в виде заключения под стражу. Но это вряд ли получится, ведь в рамках расследования уголовного дела по этим же статьям Уголовного кодекса ранее под домашний арест заключен Сергей Тонких, еще один бывший директор ОАО «Эксстроймаш». Напомним, что по ходатайству следствия избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову и его бывшей супруге, «ипэшнице» Олесе Захаровой (они находятся в международном розыске). Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).
В пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области напоминают, что председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров, осуществлявший одобрение сделок, заключаемых от имени общества, и его бывший гендиректор Сергей Тонких договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. По версии следствия, с сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 70 млн рублей. Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота фирмы-застройщика привели к невозможности завершения строительства четырех многоквартирных домов, сдача в эксплуатацию которых планировалась в 2017-2018 годах, но два из которых до сих пор находятся в разной степени готовности (потерпевшими по уголовному делу признаны 1846 липчан).
ВИКТОР БУРЯКОВ