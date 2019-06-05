Происшествия

32 минуты назад

Новолипецк остался без трамвайного движения

8 1355
#трамвай
Новолипецк остался без трамвайного движения

Площадь Металлургов перекрыта.

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Сегодня в результате гидравлических испытаний тепловых сетей оказалась повреждена проезжая часть площади Металлургов. В один из образовавшихся провалов угодил легковой автомобиль, над другим провалом, посредине дороги, просел асфальт.

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Рядом с провалами остановились трамваи, двигаться дальше вагоновожатые не рискуют. По словам представителей мэрии, сейчас вырабатывается схема, которая позволит заменить трамваи на их маршрутах автобусами, чтобы доставить работников НЛМК по домам. 

В тоже время, на площадь Металлургов прибыли аварийные бригады и руководители Липецкого филиала компании "Квадра". 


8 1355
#трамвай

Комментарии (8)

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))))

4 минуты назад
Это преисподня раскрылась, Кухаркину забрать
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911

5 минут назад
Дичь какая - то! Никогда такого не было, как сейчас. Конец света!
ответить

ворье в законе

5 минут назад
московский спрут Квадра только паразитирует на советском водопроводе и доильном аппарате ЖКХ , строя виллы на мальдивах.
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Вася

7 минут назад
Ну что??? Кого ибать будем???
ответить

765

13 минут назад
Омбудсмену пожалуйся,она должна помочь,или заваркиной.
ответить

567

17 минут назад
Как домой поедем, Комбинат?
ответить

Жертвы ЕГЭ!!!!

18 минут назад
Перечитывайте то, что пишете! Безграмотные!
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Епать Копать

21 минуту назад
Эти едерасты ни куя ничего по человечески сделать не могут,одни распилы и провалы,бездари млять.
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