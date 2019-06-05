Происшествия
32 минуты назад
Новолипецк остался без трамвайного движения
Площадь Металлургов перекрыта.
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Сегодня в результате гидравлических испытаний тепловых сетей оказалась повреждена проезжая часть площади Металлургов. В один из образовавшихся провалов угодил легковой автомобиль, над другим провалом, посредине дороги, просел асфальт.
Рядом с провалами остановились трамваи, двигаться дальше вагоновожатые не рискуют. По словам представителей мэрии, сейчас вырабатывается схема, которая позволит заменить трамваи на их маршрутах автобусами, чтобы доставить работников НЛМК по домам.
В тоже время, на площадь Металлургов прибыли аварийные бригады и руководители Липецкого филиала компании "Квадра".
Рядом с провалами остановились трамваи, двигаться дальше вагоновожатые не рискуют. По словам представителей мэрии, сейчас вырабатывается схема, которая позволит заменить трамваи на их маршрутах автобусами, чтобы доставить работников НЛМК по домам.
В тоже время, на площадь Металлургов прибыли аварийные бригады и руководители Липецкого филиала компании "Квадра".
))))
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ворье в законе
Вася
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Жертвы ЕГЭ!!!!
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