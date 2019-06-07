Общество

14 минут назад

18% липчан продолжали работать после выхода на пенсию

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#пенсионеры
18% липчан продолжали работать после выхода на пенсию

Доля работающих пенсионеров за год выросла на 1,5 процентных пункта.

После выхода на пенсию в Липецкой области в прошлом году продолжали работать 18,2% жителей региона старше 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет. В том числе в возрасте от 55 (60) до 72 лет трудились 26,1% липчан. В России трудились чуть больше пенсионеров: в целом 20,8%, а в возрасте до 72 лет — 29%, сообщает Росстат.

За год доля работающих пенсионеров в Липецкой области выросла: в 2017 году таковых было 16,7% всего и 25% - в возрасте от 55 (60) лет до 72 лет. Больше всего пенсионеры держались за рабочие места в 2012 году — тогда в Липецкой области подрабатывали 29,2% жителей старшего поколения в возрасте до 72 лет. 

В России самая высокая занятость среди пенсионеров была в Чукотском автономном округе — там продолжали работать 43,2% всех пенсионеров, Ингушетии (41,7%), Магаданской области (38%). Самая низкая доля занятых оказалась в Адыгее (6,5%), Тюменской области без автономных округов (12,4%), Башкортостане (13,5%). 

1 135
#пенсионеры

Комментарии (1)

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Клаша

2 минуты назад
Это * ..ж 99 % пенсионеров работает
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