Общество

сегодня, 14:15

Скейт-парк в парке Победы все-таки построят

7 803
#скейт-парк
Скейт-парк в парке Победы все-таки построят

Его построят на месте автодрома.

  
Вице-мэр Евгений Павлов по поручению и.о. главы города Евгении Уваркиной провел две встречи по вопросу строительства площадки для занятий экстремальными видами спорта в Парке Победы. На встрече с общественниками обсуждалось размещение скейт-парка.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, горожане решили, что рубить деревья нельзя, а для занятий спортом можно предоставить площадку на месте бывшего автодрома. Орудия времен войны в свою очередь перенесут к центральному входу в парк Победы, где они с памятником солдату-победителю создадут единое пространство.

Поддержали концепцию создания гибридного скейт-парка из бетона скейтеры и роллеры. Они высказали несколько незначительных замечаний, которые будут учтены во время строительства. Рядом разместится зона отдыха.   

На втором этапе планируется создание памп-трека для колесных видов спорта. Специальная трасса представляет собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержит ровных участков.

Напомним, что строительство скейт-парка должно было начаться еще в мае, однако власть и спортсмены-экстремалы взяли паузу на обсуждение его проекта.

7 803
#скейт-парк

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алекс

9 минут назад
Вадя, Вы там были хоть раз-то? Постоянно люди занимаются на тренажерах
ответить

Вадя

32 минуты назад
В парке ни одной площадке для турниров, брусьев,рукоходов нет нормальной. Зато построили комплекс ГТО который ни кому не нужен.
ответить

Серж

36 минут назад
Бобылев парк превратил в колхоз и одна реклама на щитах ничего нового только денег берет с предпринимателей
ответить

Пенсионер

55 минут назад
Может Уваркина к нам перенесёт в парк свою ферму КРС ?
ответить

Пенсионер

57 минут назад
Хватит нам экстрима ! Уже в парке построили вонючую ферму за деньги для детей. Это зделали ворюги Павловы теперь негде подышать свежим воздухом , вонь на весь парк .
ответить

Z

сегодня, 14:39
Когда уваркина уволит бобылева он такойже взяточник как и лаюров это его школа
ответить

сивуха паша

сегодня, 14:30
луче бы там пивнуху поставила,а экстрим мы обеспечим
ответить

Еще в рубрике

Как изменилась процедура диспансеризации в 2019 году?
#Медицина #здравоохранение
3
Как изменилась процедура диспансеризации в 2019 году?

37 минут назад

Общество
Проспект Мира залило водой
#гидравлические испытания
12
Проспект Мира залило водой

сегодня, 14:45

Общество
Су-57: В Липецке начались испытания, Китай критикует новый российский истребитель
#Су-57 #липецкий авиацентр
10
Су-57: В Липецке начались испытания, Китай критикует новый российский истребитель

сегодня, 14:23

Общество
Торжество сексизма: кандидатов в мэры Липецка отфильтровали по половому признаку?
#выборы
17
Торжество сексизма: кандидатов в мэры Липецка отфильтровали по половому признаку?

сегодня, 14:07

Общество
ЕГЭ без паники
#лайфхак
4
ЕГЭ без паники

сегодня, 13:10

Общество
Пенсионер умер на остановке в Липецке
#труп
29
Пенсионер умер на остановке в Липецке

сегодня, 11:10

Общество