Общество
сегодня, 14:15
Скейт-парк в парке Победы все-таки построят
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Его построят на месте автодрома.
Вице-мэр Евгений Павлов по поручению и.о. главы города Евгении Уваркиной провел две встречи по вопросу строительства площадки для занятий экстремальными видами спорта в Парке Победы. На встрече с общественниками обсуждалось размещение скейт-парка.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, горожане решили, что рубить деревья нельзя, а для занятий спортом можно предоставить площадку на месте бывшего автодрома. Орудия времен войны в свою очередь перенесут к центральному входу в парк Победы, где они с памятником солдату-победителю создадут единое пространство.
Поддержали концепцию создания гибридного скейт-парка из бетона скейтеры и роллеры. Они высказали несколько незначительных замечаний, которые будут учтены во время строительства. Рядом разместится зона отдыха.
На втором этапе планируется создание памп-трека для колесных видов спорта. Специальная трасса представляет собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержит ровных участков.
Напомним, что строительство скейт-парка должно было начаться еще в мае, однако власть и спортсмены-экстремалы взяли паузу на обсуждение его проекта.
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