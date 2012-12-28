Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области нашли снаряд
Общество
Нервному торговцу наркотиками в Липецке грозит пожизненный срок
Происшествия
В Липецкой области погода сухая и ветреная, будет до +20
Погода в Липецке
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Нервному торговцу наркотиками в Липецке грозит пожизненный срок
Происшествия
В Липецкой области нашли снаряд
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области погода сухая и ветреная, будет до +20
Погода в Липецке
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
79
35 минут назад

В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 30 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 ст.1 по улице Базарной, №№ 19, 22, 37, 46 по улице Котовского, № 22 по улице Комсомольской. Также в этот период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора районов Сырского и Коровино на улицах Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Школьной, Котовского, Комсомольской, Кооперативной, Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, в переулках Ландшафтном, Клеверном, Усадебном, Дружном, Чистом, Любимом, Технологическом, Бытовом, Малом, Сырском, Кочубея.

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Геологическая, 2а, улица Котовского, 36, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

29 апреля работы по монтажу приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 перебои с подачей электричества (не более трех часов для отдельного домовладения) будут на улицах Гастелло, Металлургов, Солидарности, Ладыгина, Папина, Студенческий городок, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Богдана Хмельницкого, Фабричной, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Бригадной, Локомотивной, по проспекту Победы, в переулке Виноградном, по проезду Каштановому.

0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru