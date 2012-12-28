В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 30 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 ст.1 по улице Базарной, №№ 19, 22, 37, 46 по улице Котовского, № 22 по улице Комсомольской. Также в этот период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора районов Сырского и Коровино на улицах Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Школьной, Котовского, Комсомольской, Кооперативной, Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, в переулках Ландшафтном, Клеверном, Усадебном, Дружном, Чистом, Любимом, Технологическом, Бытовом, Малом, Сырском, Кочубея.

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Геологическая, 2а, улица Котовского, 36, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

29 апреля работы по монтажу приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 перебои с подачей электричества (не более трех часов для отдельного домовладения) будут на улицах Гастелло, Металлургов, Солидарности, Ладыгина, Папина, Студенческий городок, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Богдана Хмельницкого, Фабричной, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Бригадной, Локомотивной, по проспекту Победы, в переулке Виноградном, по проезду Каштановому.