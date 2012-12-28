В Липецкой области погода сухая и ветреная, будет до +20

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на восточной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-16 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью – от +7 до +9, днем – от +17 до +19 градусов.День 29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 4 градусов мороза.