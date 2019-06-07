Общество
сегодня, 08:43
В Липецке снова отложили «инаугурацию» мэра-леди
В этот раз - на 25 июня.
Вступление в должность главы Липецка снова отложили. На этот раз - на 25 июня.
В этот день в Липецком горсовете - очередная сессия. До этого датой повешения мэрской цепи на грудь избранного депутатами горсовета называли 11 июня, а позже, в связи с тем, что и.о. главы Липецка Евгению Уваркину должна сделать свои кандидатом партконференция регионального отделения "Единой России", которая состоится 14 июня, дату проведения внеочередной сессии перенесли на 18 июня.
В пресс-службе горсовета очередной перенос срока проведения выборов главы Липецка не комментируют. В соцсетях же пишут, что новая дата вступления в должность мэра-леди (а главой Липецка однозначно станет женщина) выбрана из-за того, что многие депутаты находятся в отпусках.
В этот день в Липецком горсовете - очередная сессия. До этого датой повешения мэрской цепи на грудь избранного депутатами горсовета называли 11 июня, а позже, в связи с тем, что и.о. главы Липецка Евгению Уваркину должна сделать свои кандидатом партконференция регионального отделения "Единой России", которая состоится 14 июня, дату проведения внеочередной сессии перенесли на 18 июня.
В пресс-службе горсовета очередной перенос срока проведения выборов главы Липецка не комментируют. В соцсетях же пишут, что новая дата вступления в должность мэра-леди (а главой Липецка однозначно станет женщина) выбрана из-за того, что многие депутаты находятся в отпусках.
Кремль
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