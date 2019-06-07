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В Липецке снова отложили «инаугурацию» мэра-леди

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#выборы
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В Липецке снова отложили «инаугурацию» мэра-леди

В этот раз - на 25 июня.

Вступление в должность главы Липецка снова отложили. На этот раз - на 25 июня.

В этот день в Липецком горсовете - очередная сессия. До этого датой повешения мэрской цепи на грудь избранного депутатами горсовета называли 11 июня, а позже, в связи с тем, что и.о. главы Липецка Евгению Уваркину должна сделать свои кандидатом партконференция регионального отделения "Единой России", которая состоится 14 июня, дату проведения внеочередной сессии перенесли на 18 июня.

В пресс-службе горсовета очередной перенос срока проведения выборов главы Липецка не комментируют. В соцсетях же пишут, что новая дата вступления в должность мэра-леди (а главой Липецка однозначно станет женщина) выбрана из-за того, что многие депутаты находятся в отпусках.
36 2464
#выборы
1

Комментарии (37)

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Кремль

11 секунд назад
Мы пошутили с Уваркиной...
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Малолетний идиот

37 секунд назад
твой * и пускачи после того, как СССР открыл границы - оказались неконкурентоспособны. Их продукция оказалась никому не нужна. Пока СССР был как концлагерь - все покупали внутри страны его продукцию, так как другого не было, А как посмотрели что уже придумали на Западе и как хорошо ездить на тракторе с кондиционером и производительностью в 10 раз больше - послали коммуняк с их дерьмом в Зад
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МЕЩАНИН

4 минуты назад
ХВАТИТ ЧУДИТЬ И НАРОД ДУРАЧИТЬ! НАЗНАЧЬТЕ УВАРКИНУ И ВСЕМ БУДЕТ БЛАГО.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

9 минут назад
А МОЖЕ:Т ИЗБРАНИЕ?В (Липецке снова отложили «инаугурацию» мэра-леди )
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Чем хуже- тем лучше.

10 минут назад
Только не Уваркину, . Народ ещё больше едерастов ненавидит будет.
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Идиот, малолетний.

11 минут назад
Ванька Жуков, Приведи список появившихся предприятий в городе Липецке сапостоаимых хотя бы не с гигантом ЛТЗ, а хотя бы с пускачами. Всё машиностроение путиноидами убито на ухнарь. Ты либерастические вонючее чмо. ВВП СССР в мире составляло 20%мирового, а путинской Раиссии-меньше 2%. Ты идиот живёшь всем тем , что осталось от СССР. А именно- НЛМК, все театры, стадионы, больницы, ВУЗы, вокзал, аэропорт, авиацентр, трамвай , электроподстанции и так далее. Твои едерасты и либерасты ничего не построили. Только разрушать и воровать. Тупенькое ты животное. Да ещё и ибиженое советской властью.
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Только не Уваркину

14 минут назад
Уваркина - это развал.
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Изя Рабинович

15 минут назад
я таки стесняюсь спросить, но будут ли поггомы евреев после инаугугации штандартенфенфюрера Зверева ?
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фонтамас

15 минут назад
Будет мером уваркина не зря ее ВВ путин поставил к власти.
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Ванька Жуков

20 минут назад
Ты идиот,это ты дегенерат и путинский пропагандон!Ты за эти почти 30 лет деблоид так ничему и не научился!Полудурок,ВСЕ,что ты там начирикал-исчезло,это факт,НО под во-первых,на их месте появились др. предприятия,организации,и пр. а во-вторых,самое главное-методы управления всеми им ОСТАЛИСЬ сссровские и что самый писец-доля ГОССОБСТВЕННОСТИ не сократилась,деблоидный!!!Гугли,недалёкий-газпром,Ростелеком,Роскосмос,Роснефть,РЖД,росвооружение,сбербанк,ВТБ,даже МАГНИТ-все ОСНОВНЫЕ пополнители бюджета и ВСЕ они-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ!!Ты видать не знаешь,что твои станки-нахой никому не нужны,так же как и трубы с чугунными ванннами-МАТЕРИАЛЫ все другие.Ну и кто из нас ДЛБ,петя?Ответ очевиден!
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