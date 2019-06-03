В Липецке на улице Московской пустили по ветру десятки миллионов рублей

Сначала бюджетные деньги вбухали в «коновязь Гулевского», потом - в кусты.

Жители улицы Московской удивились, когда не обнаружили кустарника на разделительной полосе проезжей части дороги. Что случилось?



- Этой зимой разделительная полоса на улице Московской стала место отвала снега, сдвинутого с проезжей части дороги городскими коммунальщиками. Часть убранного снега растаяла. Талая вода погубила корневую систему кустарника, спиреи Билларда: мы сделали анализ почвы, который показал, что она насыщена тяжелыми металлами. Когда наши работники выпололи мертвый кустарник, то образовались огромные проплешины на всей протяженности улицы Московской. Было принято решение полностью убрать оставшиеся кусты. Что появится на этой полосе, решат в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, - прокомментировал ситуацию начальник МУП «Зеленхоз» Александр Кулаков.



По словам главного озеленителя Липецка, виной всему стал изначально не продуманный проект комплексного благоустройства этой улицы, попавшей в капремонт в 2014 году. Заказчиком строительства стала городская администрация. В мэрии не запланировали так называемой грязевой дорожки вдоль автомагистрали, куда зимой можно было бы сдвинуть снег. В итоге «грязевой дорожкой» для МБУ «Управление благоустройства Липецка» стала разделительная полоса, засаженная спиреей Билларда. Обустройство живой изгороди из кустарника обошлось для бюджета Липецка в 2014 году в 16 404 365 рублей.



Вспомним, что ранее, в 2009-2014 годах на месте кустарника стоял металлический барьер. Его строительство одобрил глава Липецка Михаил Гулевский со ссылкой на статистику, согласно которой трасса, разделяющая 19-й микрорайон и областной больничный комплекс, занимала второе место в городе по количеству ДТП (в 2009 году здесь произошло более 800 дорожно-транспортных происшествий из-за выезда водителей на полосу встречного движения при обгоне или при повороте налево, из-за чего один человек погиб и около 200 получили ранения). Нам не известно, сколько стоила эта изгородь, которую позже сам мэр назвал «коновязбю», - это был партийный проект «Единой России», но два километра металла, очевидно, обошлись бюджету в десятки миллионов рублей. А потом, летом 2014-го, субподрядчик ЛДСП-1, фирма «Спецфундаменттяжстрой», срезала эту коновязь за 2 млн рублей.



Это - лишь один пример головотяпства и разбазаривания бюджетных средств, которым можно было найти иное применение.



А вот вам образчик благоустройства юго-западного района Липецка. Трапеция между улицами Шерстобитова, Белана, Стаханова и Свиридова предназначена под объекты соцкультбыта и православный храм (пока на этой территории построен один торговый центр и многоуровневая парковка). По этому участку вдоль 28 микрорайона была сделана ранее пешеходная дорожка из плитки. Косенький и кривенький, но тротуар шириной в три метра позволяет спокойно расходиться по нему мамам с колясками. На днях строители стали делать продолжение пешеходной дорожки вдоль улицы Свиридова. Но отчего-то новый тротуар сразу же заузили. И если этот проект воплотится в жизнь, то мамы с колясками на встречных курсах будут цеплять друг друга транспортными средствами. А есть ведь еще и велосипедисты, и просто прохожие! Пока не поздно, это проект нужно менять. Вот только дойдут ли у занятых думами об «Умном городе», цифровизации экономики, сокращении недоимок, благоустройстве Быханова сада и Нижнего парка чиновников руки до решения проблем густонаселенных новых микрорайонов, у жителей которого нет ни одной приличной зоны отдыха, не говоря уже о тротуарах?