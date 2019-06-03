Сергей Токарев попросил защиты у Юрия Алтухова

Депутат областного Совета от КПРФ пожаловался на прессинг "Единой России" на грядущих губернаторских выборах.

Сегодня в областной избирательной комиссии рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с сентябрьскими выборами главы администрации региона.

Первый вопрос - о количестве подписей депутатов представительных органов муниципалитетов и действующих глав муниципальных образований, необходимых для поддержки выдвижения кандидата на должность главы администрации области - стал самым дебатируемым.

Председатель облизбиркома Юрий Алтухов сообщил, что кандидату необходимо получить поддержку 163 такие подписи. Или 6% от числа муниципальных депутатов. Таким образом, вступил в силу закон, за который проголосовали депутаты областного Совета на прошлой неделе, снизивший муниципальный фильтр на 1% от ранее существовавшего порядка.

Член облизбиркома, депутат областного Совета от фракции КПРФ Сергей Токарев, не скрывающий желания составить конкуренцию врио губернатора Игорю Артамонову, пожаловался Юрию Алтухову на прессинг со стороны "Единой России":

- Вы были на сессии областного Совета 30 мая? Да? Там случился спровоцированный конфликт с заместителем председателя областного Совета Загитовым. Это демонстрирует нетерпимость к иной политической точке зрения, а это недопустимо. Загитов - не рядовой депутат фракции "Единая Россия"! У нас есть основания полагать, что повторится ситуация 2014 года, когда наш депутат (Николай Разворотнев) набрал 114 голосов, но их оказалось недостаточно для участия в выборах. Нужно было набрать тогда 236 голосов. Так как были внесены изменения в закон по выборам депутатов районных Советов, исключивших их прямые выборы, КПРФ не имеет никакой возможности избрать в райсоветы своих депутатов. Учитывая такое отношение к нашей партии, есть основание предполагать, что "ЕР" будет нас игнорировать. Тогда наш кандидат будет лишён возможности попасть на губернаторские выборы. Мы требуем вмешательства в ситуацию избиркома Липецкой области, чтобы жителям региона было предоставлено право голосовать за того депутата, за которого они хотят. Сегодня есть желание у жителей региона участвовать в выборах, но в альтернативных выборах! Люди хотят голосовать за разных кандидатов!

Сергея Токарева поддержала Людмила Ксенофонтова из "Справедливой России", которая ранее тоже заявляла о своём желании участвовать в губернаторских выборах.

- Мы в ближайшее время пригласим все партии на встречу и ваше предложение рассмотрим, - сказал председатель облизбиркома. - На выборах у каждой партии должны быть равные шансы.

По словам Юрия Алтухова, муниципальные депутаты будут руководствоваться личными предпочтениями, когда отдают свой голос за кандидата от той или иной партии.



