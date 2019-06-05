Торжество сексизма: кандидатов в мэры Липецка отфильтровали по половому признаку?

Каким увидел промежуточный этап выборов главы Липецка корреспондент GOROD48.

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Как уже знают читатели GOROD48, сегодня конкурсная комиссии по отбору кандидатов на должность главы Липецка из шести кандидатов в мэры выбрала двух, между которыми и будут выбирать депутаты горсовета: и.о. главы Липецка Евгению Уваркину и заместителя главы администрации Добровского района Татьяну Трубачеву.... В 9.40 в городской Совет депутатов явились первые два претендента в мэры: одетый в полковничий мундир с позолотой коммерсант Дмитрий Голоскоков и начальник ПТО УКСа АО "ЛГЭК" Сергей Чуркин. Работник коммунального предприятия отказался говорить с журналистами, а Дмитрий Голоскоков с видимым удовольствием пошел на контакт. Выпускник военного политического училища, мотострелок, награжденный медалью Суворова и медалью "За отвагу" за две чеченские кампании, заявил, что он - человек из народа, желающий попробовать свои силы в выборах главы Липецка.- А какой вопрос вы бы задали, став мэром, руководителям силовых структур?- Повнимательнее смотреть за дворовыми и придомовыми территориями!Потом в холл впорхнула Татьяна Трубачева. "Я так волнуюсь, так волнуюсь"... 54-летняя женщина крутанулась на каблучке и побежала по коридорам горсовета обниматься с хорошо знакомыми ей старыми работницами аппарата (ранее, при Михаиле Гулевском, Трубачева работала начальником управления ЗАГС Липецка). Потом, немного успокоившись, добровская чиновница так объяснила свое настроение:- Кто-то приходит работать во власть, а кто-то - надевать корону!Журналистам удалось разговорить еще одного кандидата в мэры, заместителя главы Данковского района Анатолия Ясенко:- Я учился в 44 школе Липецка. Хочу возглавить администрацию, имея уже определенные навыки. Мой приоритет - жители города. Надо развивать культуру - в этом плане есть проблемы.Анатолий Ясенко не считает себя статистом в конкурсе с заранее предрешенным результатом (в том, что в финал выйдет и.о. главы Липецка Евгения Уваркина и она же станет мэром, кажется, не сомневается никто). Мол, если бы он считал себя статистом, то сюда бы не пришел. И это сказал человек, который, по его словам, перешел в администрацию Данковского района из администрации области потому, что "было принято такое решение".Главная претендентка на корону, Евгения Уваркина, прошуршала в горсовет в великолепном платье за минуту до начала работы отборочной комиссии и тут же исчезла в одном из кабинетов в ожидании своей очереди.Конкурсная комиссия дала всем кандидатам по 15 минут для доклада. "Включаю секундомер", - скомандовал председатель комиссии вице-губернатор Александр Костомаров.33-летний Анатолий Ясенко начал с биографии. Он сообщил, что вырос в Липецке, потом закончил военную академию в Ярославле. Устроился после увольнения из армии в администрацию области. Последние четыре года работает заместителем главы Данкова. Потом Ясенко зачитал свою программу.

Ничего примечательного в ней не было. Так, общие слова современного управленца, которые мог бы сказать любой мало-мальски эрудированный человек. Речь кандидата изобиловала современными канцеляризмами типа дать позитивный эффект экономике... развить человеческий капитал... улучшить условия жизни горожан... пропаганда здорового образа жизни... Анатолий Ясенко сообщил, что за четыре года работы в Данковском районе он стал настолько открытым руководителем, что его узнавали на улице и на кассе в магазине.



- Мы всегда должны слышать людей, - сказал кандидат в мэры Липецка.



А потом Анатолий Ясенко вдруг привёл пример из какой-то услышанной им лекции. Вот что делать попавшему в безвыходную ситуацию водителю: кого сбивать на дороге, если нет иной возможности выйти из ситуации, - старика или ребёнка? На Западе, мол, выбирают вариант сбить старика, который свое уже прожил, а в восточных странах, где уважают старость, сбили бы ребёнка. Мол, некоторые вопросы таковы, что любой вариант плох. И он сам, кстати, не знает, на кого наехал бы в такой ситуации.



Отвечая на вопрос, он сказал, что ездит в Данков на работу из Липецка. А иногда живёт на съёмной квартире в Данкове. Но в этом плане ему не везёт, так как более трех месяцев на чужой жилплощади не задерживается в связи с продажей жилья его владельцами.Депутат Николай Быковских спросил у кандидата, он за прямые выборы мэра или за такие, как сейчас? Ответ был витиеват. "Так вы за прямые выборы или нет?" - дожимал депутат-коммунист кандидата. Ухмыльнувшись, данковский чиновник все-таки выдавил из себя "да".

Тимур Иоселиани: "Липчанам необходимы генетические паспорта"

Вторым выступал 44-летний директор школы английского языка и шоумен по совместительству Тимур Иоселиани. Он сравнил город с живым организмом, в котором важен каждый орган. И каждый орган может заболеть. "Решать проблемы горожан власти необходимо совместно с гражданским обществом". Чтобы не догонять ушедший поезд, надо хотя бы запрыгнуть в его последний вагон. Приведя этот пример, Тимур Иоселиани сказал, что будет делать как мэр все для всемерной цифровизации. Он - за введение генетических паспортов для каждого липчан, за электронные амбулаторно-поликлинические карты.





Тимур Иоселиани - за развитие модульного образования в школах и профессиональных колледжей. Из-за формального подхода наше образование пока неконкурентоспособна. По его словам, нужно максимально сократить разрыв между достижениями науки и попаданием этих достижений в учебные аудитории. Волонтёрство, культура, туризм, виртуальная реальность, обучение информационной грамоте липчан среднего и старшего поколение... Словом, директор частной школы мог бы стать неплохим чиновником в сфере культуры или образования. Возможно, он мог бы стать с такой программой мэром европейского города, но до главы Липецка с его застарелыми проблемами в сфере ЖКХ, градостроительства и благоустройства, которые не сдвинешь компьютерной мышкой, Иоселиани явно не дотягивал. На что ему справедливо и попеняли члены конкурсной комиссии.



- Что вам известно об органах местного самоуправления? - спросил первый вице-спикер Фёдор Жигаров.



- Местное самоуправление - перед нами, - ответил кандидат, указав рукой на принимающих у него экзамен.



Сергей Чуркин: "Меньше пивнушек - больше спортплощадок"

"Раз-раз! Проверка связи!" - это были первые слова кандидата Сергея Чуркина из ЛГЭКа.

Производственник тут же взял быка за рога. По его словам, сфера ЖКХ в Липецке оставляет желать лучшего. Она вообще не эффективна. Он предложил сократить количество управляющих компаний до семи-восьми. Надо менять изношенные лифты, мол, нужно понимать масштабы надвигающейся катастрофы. Ужас творится на инженерных сетях и коммуникациях.







- Готовь сани летом, а телегу - зимой, - таким должен быть лозунг в ЖКХ, - заявил начальник ПТО управления капитального строительства ЛГЭКа, компании, хронически не выполняющей, кстати, собственной инвестиционной программы.



По словам Сергея Чуркина, много нерешенных проблем в социальной сфере. Власть должна помогать малоимущим, старикам, многодетным семьям. Нужно бесплатно оздоровлять всех в этом нуждающихся. В парках должны появиться туалеты, а в поликлиниках - врачи. Должно стать меньше пунктов продаж разливного пива в микрорайонах, а больше - спортивных секций и детских кружков. "Общими усилиями сделаем наш город лучше", - так закончил кандидат в мэры перечисление пунктов своей программы.



- За счёт каких средств вы собираетесь финансировать преобразования в ЖКХ?



- За счёт сокращения излишних затрат и за счёт бюджетных средств. Нужно сначала сделать все под землёй, а потом уже делать тротуары и дороги. Сейчас все происходит наоборот, и на этом теряются большие средства, - ответил кандидат Чуркин (в это время на улице Советской из-под отремонтированной в 2017 году дороги ударил фонтан горячей воды).



- Знакомы ли вы с Жилищным кодексом? В 2002 году в Липецке был Единый заказчик, а потом появился Жилищный кодекс. Вы предлагаете вернуться в прошлое? - спросил у претендента в мэры Фёдор Жигаров.



- Мы сделаем пилотный проект для всей России для сокращения количества управляющих компаний.



Татьяна Трубачева: "Я - за велосипедные дорожки"

Татьяна Трубачева назвала свою концепцию "Липецк - город возможностей". Она посетовала на высокую смертность и уменьшение рождаемости в областном центре. Язык у 54-летней профессиональной чиновницы, конечно, подвешен. Но её программа мало чем отличалась от программы ее коллеги Анатолия Ясенко из Данкова (как вам, например, такая фраза: "в городе нужно создать экологически безопасные инновационные предприятия на принципах муниципально-частного партнёрства..."). Разве что Татьяна Трубачева упомянула еще о велосипедных дорожках и повышении уровня бытовой культуры горожан.





Выступление Татьяны Трубачевой, которая не скрывала своей взволнованности, стало шквалом общих фраз: с трибуны горсовета она строчила ими как из пулемета.

Затем кандидату задали несколько вопросов:

- Что бы вы хотели видеть на месте ККЗ "Октябрь" или на месте ЦУМа?

- Как скажет население, так и будет, - ответила кандидат в мэры.



- Кандидат должен ответить предельно прямо на вопрос: "Зачем вам это нужно?"



- Я тут выросла, работала. Могу сделать город лучше.



Евгения Уваркина: "Нужно сделать Липецк лучшим городом России"

Потом слово получила и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.

- Я не родилась в этом городе, но я тут выросла. Я привыкла брать ответственность за людей. И сейчас я готова взять на себя вызов, чтобы сделать жизнь в городе лучше и достойней! - с этих слов она начала свое выступление перед комиссией.







По словам Евгении Уваркиной, она сможет сделать много хорошего вместе с командой главы региона Игорем Артамонова. Липецк должен стать городом с устойчивой экономикой и счастливым населением при совместной работе с администрацией области. Экономика, благоустройство, гражданское общество - вот те три кита, на которых Уваркина собирается строить светлое будущее. Но этому мешает отсутствие должных средств в муниципальной казне. Пополнить бюджет могут новые финансовые инструменты, например, концессии.



- Липецк должен претендовать на статус уникального города, города пилотных проектов. Нам нужно определить на себя приоритеты. Мы должны сделать Липецк лучшим городом России, - заметила и. о. главы Липецка.



Цель Уваркиной - сделать Липецк привлекательным и для живущих в нем людей, и для туристов. Рост реальных доходов населения, снижение бедности в два раза, возврат в экономику пенсионеров, - вот ещё некоторые из задач, которые поставила перед собой кандидат в мэры. Свои обещания Евгения Уваркина подкрепляла слайдами, которые, к сожалению, видели только члены конкурсной комиссии по причине закрытия процедуры выступлений кандидатов для СМИ. Очевидно, в картинках будущее Липецка было прекрасным.



- Сегодня Всемирный День эколога. Что будете делать с рекой Воронеж? - поинтересовалась у кандидата начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина.



- Я погрузилась достаточно глубоко в проблему, - с этой смешной в контексте фразы начала свой ответ Евгения Уваркина (река станет чище и воздух в Липецке свежее при вложении в МУП "Липецкая станция аэрации" средств экологического нацпроекта, который уже прокатили на вороных депутаты горсовета).

Евгения Уваркина считает ТОСы самым лучшим способом связи власти и общества. "Мы сможем вместе с общественниками определить ключевые задачи и совместно решать их" (ранее Уваркина пообещала изучить урюпинский работу органов общественного самоуправления). В ответ на другой вопрос Евгения Уваркина сказала, что не является членом партии, но поддерживает "Единую Россию".

- Кого вы можете отнести к среднему классу? Какой должен быть доход у представителей среднего класса? - спросил вдруг Фёдор Жигаров.

- На уровне 30-35 тысяч рублей, - был ответ после некоторого замешательства. И не понятно, на человека или на семью.

- Я проверил на плагиат вашу программу, и в ней - огромное число заимствований из уже существующей программы социально-экономического развития Липецка. Но под каждой страницей этой программы - ваша подпись! Как так, концепция с плагиатом? - спросил у Уваркиной депутат горсовета Николай Быковских.

- Нужно брать лучшие практики. Изобретать велосипед не стоит, - сказала и. о. главы Липецка.

Дмитрий Голоскоков: "Следить за жизнью Липецка не хватает времени"



Последним выступал 47-летний отставной полковник-мотострелок Дмитрий Голоскоков, начальник отдела закупок ООО "Промтехресурс". По его словам, ему, военному человеку, было трудно в короткий срок подготовить концепцию развитию Липецка.







- Я посетил более ста городов в России и двадцать - за рубежом. В основу моего видения лёг мой жизненный опыт и данные из открытых источников, - сообщил участник двух чеченских военных кампаний.

В Липецке военный пенсионер Дмитрий Голоскоков живёт последние 10 лет. Город ему нравится при всех его (поправимых) недостатках. Один из них - отсутствие форм связи с городским Советом. Живущий на улице Кривенкова кандидат в мэры, по его словам, как-то долго искал информацию о своём депутате или своём участковом. По его словам, горсовет - самый важный орган муниципалитета, но он не знает, что происходит в городе (коммерсант выбирает просмотр кинофильмов на досуге, а не просмотр новостных порталов или программ регионального телевидения - на это у него нет времени).

Выступление последнего кандидата в мэры было самым сумбурным из всех. Слушать его было так же трудно, как чрезмерно говорливого соседа. Его "три кита" - повышение качества жизни и безопасности горожан, повышение зарплат для работников бюджетных организаций и... И третьего "кита" никто так и не узнал - у докладчика банально закончилось время.

В программе этого кандидата в мэры указана необходимость строительства третьего мостового перехода в Липецке - с правого берега реки Воронеж на левый. А где он возьмёт на это деньги? Ответа на этот вопрос он пока не знает. Но видит, что власть нерационально расходует бюджетные средства. Например, он возмущён вбухиванием средств в Нижний парк в то время как парк Молодёжный, находящийся в самом густонаселенном районе города, находится в небрежении.

Потом кандидатуры кандидатов поставили на голосования, ведь только два из них будут представлены на сессию городского Совета, который и выберет главу Липецка с пятилетним сроком полномочий (руководитель комиссии, Константин Костомаров, по его словам, увидел лучшие концепции у Татьяны Трубачевой и Евгении Уваркиной).

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Таким образом, в Липецке юбки победили брюки. Кстати, в коридорах власти еще несколько дней назад говорили о том, что в финал конкурса пропустят двух женщин. Ведь если конкурентом Евгении Уваркиной будет мужчина, то на сессии за ее кандидатуру могут и не проголосовать, так как львиная доля депутатов носит брюки, а не юбки.

Игорь Луговой



