Общество
53 минуты назад
Прокуратура и Следственный комитет ждут экстрадицию в Россию Михаила и Олеси Захаровых
19 1686
Их местонахождение известно, дело - за «Интерполом».
Сегодня целую вереницу новостей принес совместный брифинг прокурора области Константина Кожевникова и руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Евгения Шаповалова на тему восстановления справедливости в отношении обманутых дольщиков.
Первым делом Евгений Шаповалов сообщил о том, что в уголовном деле о мошенничестве руководства ОАО «Эксстроймаш» при долевом строительстве в микрорайоне «Европейский» появился четвертый фигурант: директор по строительству Сергей Ельчанинов. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и фабула обвинения читателям GOROD48 уже известна. По словам Евгения Шаповалова, подозреваемый полностью признал вину в совершении преступления, написал явку с повинной и соглашение со следствием:
- Сергея Ельчанинова задержали и опросили 5 июня. После его показаний у нас появились дополнительные эпизоды по выведению участниками преступной группы денежных средств дольщиков. Возможно, будут возбуждены новые уголовные дела.
Прокурор области напомнил, что председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову и его бывшей супруге, «ипэшнице» Олесе Захаровой, избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу (они находятся в международном розыске). Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). В свою очередь, руководитель СУ СК РФ по Липецкой области сообщил, что правоохранители ждут экстрадиции в Россию Михаила и Олеси Захаровых. Их местонахождение известно, дело - за «Интерполом».
Константин Кожевников рассказал о том, что в течение двух лет защита интересов обманутых дольщиков - приоритет областной прокуратуры. По его словам, прокуратура внесла в адрес застройщиков и органов власти более двадцати представлений о восстановлении законности в отношении дольщиков. По инициативе надзорного органа, депутатами областного Совета принят региональный закон о защите прав обманутых дольщиков, что позволило, по мнению Константина Кожевникова, снять ряд проблем, в частности, у инвесторов, которые рискнули достроить брошенные дома, появилась возможность получить себе в собственность компенсационные участки под застройку.
- У нас был проблемный дом по 50 лет НЛМК на 142 квартиры. Этот дом стал проблемным еще до моего назначения в Липецкую область. По нашему мнению, ООО СУ-10 «Липецкстрой», нарушил массу законов при строительстве. Например, в доме появились лишние подъезды, в результате чего застройщик продал физически больше квартир, чем предусмотрено проектом строительства. Этот дом достраивать нельзя - на него нет никакой разрешительной документации. Только после нашего вмешательства застройщик перестал плодить дольщиков. Уголовное дело по обвинению Андрея Шевелева, директора СУ-10 «Липецкстрой», в мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд. Ждем объективного справедливого приговора, - отметил Константин Кожевников.
По этой же ч.4 ст. 159 УК РФ в СУ СК РФ по Липецкой области расследуется уголовное дело в отношении Николая Орлова, бывшего депутата Липецкого горсовета, экс-руководителя ООО «Риэлторский центр «Строй-Град».
Евгений Шаповалов на брифинге сообщил, что его ведомством возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере денежных средств участников долевого строительства, совершенного руководством АО «ЛИК» при возведении жилого дома № I-19 в микрорайоне «Елецкий» по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Полковник юстиции рассказал о том, что новый эпизод мошенничества фирмы-застройщика выявлен в ходе расследования ранее принятого к производству уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве жилого дома № II-9 в микрорайоне «Елецкий».
По данным следствия, в 2015-2016 годах руководство АО «ЛИК» допустило нецелевое расходование денежных средств при строительстве этих двух домов, что повлекло не исполнение договорных обязательств перед 133 участниками долевого строительства.
- В настоящее время с целью установления виновных лиц по уголовному делу проводятся допросы работников АО «ЛИК», подрядных организаций, контролирующих органов и иных лиц, обладающих сведениями, имеющих доказательственное значение по уголовному делу. Допрашиваются потерпевшие и устанавливается имущество, подлежащее аресту для последующего возмещения заявленных исковых требований. По результатам следственных действий и судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, - сообщил Евгений Шаповалов.
Напомним, что в настоящее время бывший руководитель АО «ЛИК» Валерий Клевцов является подсудимым в Центральном районном суде Воронежа по обвинению в ряде иных преступлений: коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере, легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
- Хочу ответственно заявить: ни один мошенник не останется безнаказанным в части долевого строительства, - заявил по окончании брифинга прокурор области Николай Кожевников .
Первым делом Евгений Шаповалов сообщил о том, что в уголовном деле о мошенничестве руководства ОАО «Эксстроймаш» при долевом строительстве в микрорайоне «Европейский» появился четвертый фигурант: директор по строительству Сергей Ельчанинов. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и фабула обвинения читателям GOROD48 уже известна. По словам Евгения Шаповалова, подозреваемый полностью признал вину в совершении преступления, написал явку с повинной и соглашение со следствием:
- Сергея Ельчанинова задержали и опросили 5 июня. После его показаний у нас появились дополнительные эпизоды по выведению участниками преступной группы денежных средств дольщиков. Возможно, будут возбуждены новые уголовные дела.
Прокурор области напомнил, что председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову и его бывшей супруге, «ипэшнице» Олесе Захаровой, избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу (они находятся в международном розыске). Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). В свою очередь, руководитель СУ СК РФ по Липецкой области сообщил, что правоохранители ждут экстрадиции в Россию Михаила и Олеси Захаровых. Их местонахождение известно, дело - за «Интерполом».
Константин Кожевников рассказал о том, что в течение двух лет защита интересов обманутых дольщиков - приоритет областной прокуратуры. По его словам, прокуратура внесла в адрес застройщиков и органов власти более двадцати представлений о восстановлении законности в отношении дольщиков. По инициативе надзорного органа, депутатами областного Совета принят региональный закон о защите прав обманутых дольщиков, что позволило, по мнению Константина Кожевникова, снять ряд проблем, в частности, у инвесторов, которые рискнули достроить брошенные дома, появилась возможность получить себе в собственность компенсационные участки под застройку.
- У нас был проблемный дом по 50 лет НЛМК на 142 квартиры. Этот дом стал проблемным еще до моего назначения в Липецкую область. По нашему мнению, ООО СУ-10 «Липецкстрой», нарушил массу законов при строительстве. Например, в доме появились лишние подъезды, в результате чего застройщик продал физически больше квартир, чем предусмотрено проектом строительства. Этот дом достраивать нельзя - на него нет никакой разрешительной документации. Только после нашего вмешательства застройщик перестал плодить дольщиков. Уголовное дело по обвинению Андрея Шевелева, директора СУ-10 «Липецкстрой», в мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд. Ждем объективного справедливого приговора, - отметил Константин Кожевников.
По этой же ч.4 ст. 159 УК РФ в СУ СК РФ по Липецкой области расследуется уголовное дело в отношении Николая Орлова, бывшего депутата Липецкого горсовета, экс-руководителя ООО «Риэлторский центр «Строй-Град».
Евгений Шаповалов на брифинге сообщил, что его ведомством возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере денежных средств участников долевого строительства, совершенного руководством АО «ЛИК» при возведении жилого дома № I-19 в микрорайоне «Елецкий» по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Полковник юстиции рассказал о том, что новый эпизод мошенничества фирмы-застройщика выявлен в ходе расследования ранее принятого к производству уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве жилого дома № II-9 в микрорайоне «Елецкий».
По данным следствия, в 2015-2016 годах руководство АО «ЛИК» допустило нецелевое расходование денежных средств при строительстве этих двух домов, что повлекло не исполнение договорных обязательств перед 133 участниками долевого строительства.
- В настоящее время с целью установления виновных лиц по уголовному делу проводятся допросы работников АО «ЛИК», подрядных организаций, контролирующих органов и иных лиц, обладающих сведениями, имеющих доказательственное значение по уголовному делу. Допрашиваются потерпевшие и устанавливается имущество, подлежащее аресту для последующего возмещения заявленных исковых требований. По результатам следственных действий и судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, - сообщил Евгений Шаповалов.
Напомним, что в настоящее время бывший руководитель АО «ЛИК» Валерий Клевцов является подсудимым в Центральном районном суде Воронежа по обвинению в ряде иных преступлений: коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере, легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
- Хочу ответственно заявить: ни один мошенник не останется безнаказанным в части долевого строительства, - заявил по окончании брифинга прокурор области Николай Кожевников .
19 1686
Kot Begemot
Дольщик
Сталин был прав
Питер 1
гость
Маруся
Kot Begemot
нквд
а говорят что во всем евреи виноваты
серафим