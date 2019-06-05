Претендентов на пост мэра осталось шестеро

Число кандидатов на должность мэра сократилось.

Сегодня соискатели должности мэра Липецка представляют муниципальным депутатам свои программы развития города. За несколько минут до начала выступления кандидатов стало известно, что их осталось шестеро. С выборной гонки снялась предприниматель Татьяна Нечаюк. В итоге, в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Липецка остались шесть участников:



- Анатолий Ясенко – заместитель главы Данковского района, 1986 г.р.



- Тимур Иоселиани – директор по совместительству НОУД «Английский ХХI века», 1975 г.р.



- Сергей Чуркин – начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства АО «ЛГЭК», 1981 г.р.



- Татьяна Трубачёва – заместитель главы Добровского района, 1965 г.р.



- Евгения Уваркина – и.о. главы Липецка, 1974 г.р.



- Дмитрий Голоскоков – начальник отдела закупок ООО «Промтехресурс», 1972 г.р.

