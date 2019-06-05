Политика

сегодня, 10:09

Претендентов на пост мэра осталось шестеро

30 833
#выборы
Претендентов на пост мэра осталось шестеро

Число кандидатов на должность мэра сократилось. 

Сегодня соискатели должности мэра Липецка представляют муниципальным депутатам свои программы развития города. За несколько минут до начала выступления кандидатов стало известно, что их осталось шестеро. С выборной гонки снялась предприниматель Татьяна Нечаюк. В итоге, в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Липецка остались шесть участников:

- Анатолий Ясенко – заместитель главы Данковского района, 1986 г.р.

- Тимур Иоселиани – директор по совместительству НОУД «Английский ХХI века», 1975 г.р.

- Сергей Чуркин – начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства АО «ЛГЭК», 1981 г.р.

- Татьяна Трубачёва – заместитель главы Добровского района, 1965 г.р.

- Евгения Уваркина – и.о. главы Липецка, 1974 г.р.

- Дмитрий Голоскоков – начальник отдела закупок ООО «Промтехресурс», 1972 г.р.
30 833
#выборы

Комментарии (30)

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Дмитрий

34 секунды назад
Я за Александра Козина.
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Виталий

1 минуту назад
Я за Григория Мосолова.
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Все нормальные здоровые мужики

2 минуты назад
Хорошо живут без административных должностей. И так хватает-не лезут править. А вот алкаши-которым пить не на что. Всегда за! Занять какой нибудь тёплый пост)))
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Женщины

3 минуты назад
Mikl, просто так не бухают. Как мужики в нашем регионе. Поэтому правильно! Алкоголикам у власти делать нечего.
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Илья

5 минут назад
Я за Ивана Мягкова.
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МНЕ КАЖЕТСЯ

5 минут назад
Они подставные.
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Mikl

8 минут назад
Из всех претендентов, учитывая тенденцию выбирать женщин на руководящие посты, полагаю ими легче помыкать, нежели мужиками, учитывая опыт работы в администрации, ответственность, с годами она существенно выше нежели у молодых и горячих-рекомендую Татьяну Трубачеву.
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телеграмбургер

8 минут назад
Там в прямом эфире какой-то адок))
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Николай

9 минут назад
Я за Александра Шальнева.
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Ну тагда пусть

10 минут назад
Выхода нет, народишко загнивает. Жаль родной город Липецк. Каждый новый мэр тупее предыдущего. Но тупорылкина-это за гранью .
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