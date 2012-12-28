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56 минут назад

Липецкая вечЁрка: смерть близнецов на СВО, компромат на собаколовов и ремонт аэропорта

Сегодня, 27 апреля, стало известно о гибели близнецов из Лев-Толстовского района на СВО, зоозащитница из Оренбурга собрала компромат на Ирину Кретову, которая занималась отловом собак, и начался ремонт липецкого аэропорта.

Такого в Липецкой области еще не было. На СВО погибли братья-близнецы Дмитрий и Александр Конновы. Они жили в селе Новочемоданово Лев-Толстовского района,  в апреле 2022 года ушли на СВО. Александр погиб 17 декабря 2023 года, Дмитрий — 7 февраля 2024 года. А родились братья 28 января 2001 года.

На днях Волжский районный суд Саратова продлил на два месяца срок содержания под стражей липецкой предпринимательницы Ирине Кретовой и двух ее помощников. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Следствие считает, что собаколовы при исполнении муниципального контракта на отлов и стерилизацию бродячих животных нанесли саратовскому бюджету ущерб в 10 000 000 рублей.

Президент оренбургского АНО по защите животных «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова рассказала, что Ирину Кретову арестовали после того, как она  передала силовикам компромат на предпринимательницу.


Татьяна Романова считает, что Ирина Кретова выигрывала контракты на отлов животных по всей стране с помощью демпинга. А потом пользовалась тем, что заказчики должным образом не контролировали работу собаколовов.

«Молодцы саратовские! А наши или не хотели видеть или коррупция, что закрывали на ее мошеннические действия глаза», — написал злой.

В здании аэропорта «Липецк» начался капитальный ремонт фасада. Его обрамит липовая роща из металла.





Фото пресс-службы правительства Липецкой области

Причем ремонтом занята группа компаний «Аэрофьюэлз», которая получила здание в аренду на 30 лет, и  планирует инвестировать в развитие авиагавани до полумиллиарда рублей.

Так как аэропорт не работает с 24 февраля 2024 года, комментаторы до конца не поняли, зачем его ремонтируют. Как зачем? На будущее, когда-то ведь его все же откроют.

«Как говорят в Одессе таксисты, подрабатывающие на нелегальном извозе: Вам ехать или шашечки? Применительно к этой ситуации: выбрали шашечки», — написал Ком Ментарий.

«Абсурд. Деньги девать некуда?» — удивился Иван.

«Тот же вопрос, на фига? Хотя если вдруг прилетят инопланетяне, будет не стыдно встретить», — добавил Гость.

«И смешно и грустно», — поностальгировали Липчане.

И еще про новшества. Улицу Белана соединят с Воронежским шоссе. Мэрия выставила на торги закупку по строительству дороги, стартовая цена контракта — 206 миллионов рублей.



Дорога должна разгрузить проезд в спальных районах Липецка. Ее начали проектировать еще при мэре Сергее Иванове, но тогда на реализацию проекта не нашли денег.

«Идея классная, реально её не хватает, выезд с Катукова на танк разгрузится в час пик», — порадовался Глас народа.

«Соедините кольцо Елецкого с Университетским и Елецкое с Ангарской. В город не въехать», — попросила КолхозНицца.

«Ура товарищи! еще бы придумали как убрать пробку от Подгорного в Липецк», — добавил Автоводитель.

«Когда займетесь транспортной развязкой на Опытной? Строится микрорайон Авторский, закладывается микрорайон Гагаринский, построен Звездный, Взлетный, но дорог как не было так и нет. О чем думаете, господа чиновники? Общественного транспорта, можно сказать, тоже нет, ходит крайне редко, и крайне мало маршрутов», — пожаловалась Ольга.

В выходные ожидается хорошая погода. По прогнозам синоптиков, завтра в в Липецке воздух может прогреться до +20 градусов.

Длинная рабочая неделя закончилась, впереди у многих четыре выходных дня. С наступающим Первомаем!
вечЁрка
СВО
собаколовы
аэропорт
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