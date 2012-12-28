Липецкая вечЁрка: смерть близнецов на СВО, компромат на собаколовов и ремонт аэропорта

Сегодня, 27 апреля, стало известно о гибели близнецов из Лев-Толстовского района на СВО, зоозащитница из Оренбурга собрала компромат на Ирину Кретову, которая занималась отловом собак, и начался ремонт липецкого аэропорта.