Происшествия

сегодня, 16:13

«Квадра» заменит лопнувшую трубу и восстановит проезжую часть улицы 9 Мая за сутки

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#гидравлические испытания
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«Квадра» заменит лопнувшую трубу и восстановит проезжую часть улицы 9 Мая за сутки

Работы начнутся в ближайшее время.

Как уже сообщал GOROD48, на улице 9 Мая в районе дома №2 во время гидравлических испытаний "Квадры" произошёл порыв трубы. Это привело к размытию грунта под дорогой и провалу асфальта, в который попал автомобиль "Опель Корса". 

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Сейчас участок улично-дорожной сети полностью перекрыт. Из-за опасности просадки путей остановлено движение трамваев. Движение автобусов организовано в объезд - в сторону правого берега города: 9 Мая - М. Расковой - пр. Мира (заезд на остановочные пункты Новое заводоуправление и Медсанчасть НЛМК), в обратном направлении через внутренние улицы жилого района: проспект Мира - Парковая - Крупской - Расковой - далее выезд на 9 Мая.

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карта объезда аварийного участка

Работники ПАО «Квадра» раскопают аварийный участок дороги, заменят трубу, после чего восстановят асфальтное покрытие.

Как сообщили GOROD48 в липецком филиале ПАО «Квадра», лопнувшая труба проходит поперек автомобильной дороги, на которой образовались промоины. Сегодня усилия аварийных бригад будут направлены на восстановление трамвайного движения. Для этого надо извлечь автомобиль из промоины и засыпать ее щебнем.

Завтра ремонтники достанут из-под дороги и трамвайных путей лопнувшую трубу. В связи с этим движение на этом участке дороги будет закрыто до полной ликвидации последствий техногенной аварии.

По предварительной оценке, участок для транспорта перекрыт минимум на сутки.
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#гидравлические испытания
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Комментарии (7)

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народ

51 секунду назад
По ходу, а вы что ожидали хороший ремонт! нет у нашего города ни времени ни денег на это)) как обычно)скоро лето 2020года - будут заново ремонт дорог делать) зачем сейчас трудиться....
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Губерния

4 минуты назад
Мёртвому припарки. Когда прокладывались сети, нормативный срок эксплуатации, графики и документы, подтверждающие факты ППР? Заключения о замене участков, выработавших свой ресурс? Всё это и многое другое наверняка есть, по крайней мере должно быть, а если нет-то где? И почему? ГДЕ НОРМАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА???
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Житель

6 минут назад
Чет про московские трамваи тишина
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По ходу

27 минут назад
Сутками здесь не отделаешься,если только тяп ляп и готово.
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а ведь

40 минут назад
мог и трамвай в яму улететь...не дай Бог и загореться (у нас же такой хлам) - вот так
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Я

40 минут назад
Ой пивдят ой ,ой пивдят , на месяц как минимум растянут
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Пенсионер

44 минуты назад
Квадра на сутки хочет остановить НЛМК , это диверсия . При Сталине все руководство расстреляли бы и правильно сделали .
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