«Квадра» заменит лопнувшую трубу и восстановит проезжую часть улицы 9 Мая за сутки

Работы начнутся в ближайшее время.

Как уже сообщал GOROD48, на улице 9 Мая в районе дома №2 во время гидравлических испытаний "Квадры" произошёл порыв трубы. Это привело к размытию грунта под дорогой и провалу асфальта, в который попал автомобиль "Опель Корса".Сейчас участок улично-дорожной сети полностью перекрыт. Из-за опасности просадки путей остановлено движение трамваев. Движение автобусов организовано в объезд - в сторону правого берега города: 9 Мая - М. Расковой - пр. Мира (заезд на остановочные пункты Новое заводоуправление и Медсанчасть НЛМК), в обратном направлении через внутренние улицы жилого района: проспект Мира - Парковая - Крупской - Расковой - далее выезд на 9 Мая.Работники ПАО «Квадра» раскопают аварийный участок дороги, заменят трубу, после чего восстановят асфальтное покрытие.Как сообщили GOROD48 в липецком филиале ПАО «Квадра», лопнувшая труба проходит поперек автомобильной дороги, на которой образовались промоины. Сегодня усилия аварийных бригад будут направлены на восстановление трамвайного движения. Для этого надо извлечь автомобиль из промоины и засыпать ее щебнем.Завтра ремонтники достанут из-под дороги и трамвайных путей лопнувшую трубу. В связи с этим движение на этом участке дороги будет закрыто до полной ликвидации последствий техногенной аварии.По предварительной оценке, участок для транспорта перекрыт минимум на сутки.