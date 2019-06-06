Экономика

сегодня, 10:23

Москва полностью сдала под контроль чиновников ОЭЗ «Липецк»

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#ОЭЗ "Липецк"
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Москва полностью сдала под контроль чиновников ОЭЗ «Липецк»

Федеральный центр отдал под контроль субъекта федерации активы стоимостью более чем на 8,8 млрд рублей.

Сегодня на сессии депутаты облсовета приняли в государственную собственность Липецкой области акции акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» активы общей номинальной стоимостью более 8,8 млрд рублей. Их безвозмездно передало региону акционерное общество «Особые экономические зоны».

Этот пакет составляет 68,5% уставного капитала ОЭЗ «Липецк». С учетом находившихся ранее в распоряжении администрации области 31,5% уставного капитала региональной экономзоны местные чиновники стали единственными акционерами ОЭЗ «Липецк».

- С передачей акций наш регион получает прямой контроль над ОЭЗ «Липецк» и, соответственно, все полномочия по ее управлению. А это работа с инвесторами, как действующими, так и потенциальными, создание инфраструктуры для новых предприятий, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.
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#ОЭЗ "Липецк"
1

Комментарии (4)

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Губерния

14 минут назад
До Нового Года ещё далеко, но чиновники, они ж как дети-им подарки принято дарить круглый год.
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Актив

21 минуту назад
Хахаха))) это пассив а не актив. То что никому не нужно.
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28

26 минут назад
Путилин науправляет. Сельпо выходит на новый уровень.
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ттт

30 минут назад
все, туши свет. Представление начинается ......
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