В областном Совете объявили о старте избирательной кампании по выборам губернатора



Предстоящие выборы депутат от КПРФ Николай Разворотнев назвал цирком.





Сегодня на очередной сессии областного Совета на 8 сентября назначили выборы главы администрации Липецкой области.Кандидат в губернаторы должен собрать во время избирательной кампании 163 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований. В числе подписей должны быть автографы 40 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов Липецкой области. Кандидат на должность главы администрации региона должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов и городских округов не менее чем в 15 муниципальных районах и городских округах, находящихся на территории области.Предстоящие выборы депутат-коммунист Николай Разворотнев назвал цирком. По его словам, у партии власти, "Единой России", уже есть кандидат - врио губернатора Игорь Артамонов, которому подберут двух-трех спойлеров, и выборы состоятся.- Есть такой анекдот про двух охотников. Один кричит другому, что поймал медведя. Тот отвечат, тащи его, мол, сюда! А в ответ слышит: "Я бы рад, да медведь не пускает".Аллюзия понятна, ведь медведь - символ "Единой России". Николай Разворотнев сказал, что кандидат в губернаторы от КПРФ не сможет получить необходимого числа подписей депутатов местных советов по той же причине: засилья членов "ЕР" в представительных органах местного самоуправления.