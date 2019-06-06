Общество

сегодня, 10:07

В областном Совете объявили о старте избирательной кампании по выборам губернатора

24 878
#выборы главы региона
В областном Совете объявили о старте избирательной кампании по выборам губернатора


Предстоящие выборы депутат от КПРФ Николай Разворотнев назвал цирком.

Сегодня на очередной сессии областного Совета на 8 сентября назначили выборы главы администрации Липецкой области.

Кандидат в губернаторы должен собрать во время избирательной кампании 163 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований. В числе подписей должны быть автографы 40 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов Липецкой области. Кандидат на должность главы администрации региона должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов и городских округов не менее чем в 15 муниципальных районах и городских округах, находящихся на территории области.

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Предстоящие выборы депутат-коммунист Николай Разворотнев назвал цирком. По его словам, у партии власти, "Единой России", уже есть кандидат - врио губернатора Игорь Артамонов, которому подберут двух-трех спойлеров, и выборы состоятся.

- Есть такой анекдот про двух охотников. Один кричит другому, что поймал медведя. Тот отвечат, тащи его, мол, сюда! А в ответ слышит: "Я бы рад, да медведь не пускает".

Аллюзия понятна, ведь медведь - символ "Единой России". Николай Разворотнев сказал, что кандидат в губернаторы от КПРФ не сможет получить необходимого числа подписей депутатов местных советов по той же причине: засилья членов "ЕР" в представительных органах местного самоуправления.
24 878
#выборы главы региона

Комментарии (24)

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!!!

4 минуты назад
там где нет справедливости там нет и благодати
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Мотя

4 минуты назад
Поздравляю всех с избавлением издательского дома на Московской, 83 от директора Игнатова! За 7 лет печатал лишь здравицы Королеву, издал книгу о Королеве, втихаря издавал за госсчет свои с бездарными стишками для друзей! Сокращал безбожно людей, выкидывал на улицу даже предпенсионного возраста за 1-4 месяца. Липецк, вперед! Я- за Артамонова! Поздравляю с назначением на должность директора издатдома Эсаулову!
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Губерния

5 минут назад
Это не выборы, а назначение губернатора под ширмой выборов.
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Лично я

9 минут назад
Против кухаркиной и как следствии этого ,против Артамонова.
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Зрк

23 минуты назад
КПРФ сейчас ширма под соусом единая росия
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Пусть вывозят

25 минут назад
гость, Вчера в е собрались-фронт праздновать, а Путина не взяли с собой. С китайцами тусил.
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гость

27 минут назад
Это нарыв ! "Шансов на прорыв нет»: с начала года из России вывели $40 млрд. "
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По депутатам нашим

27 минут назад
Давно пора Босха рисовать)))
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Они просто столько уж весят

29 минут назад
Ахламонов, что обычные седаны не увезут. Поэтому приходится джипы покупать-дабы увезти красоту)))
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гость

31 минуту назад
Пластмассофф !!!! У нас чинуши , звёздами стали , а что , красивые , холёные ,сытые , бабосики , неплохие , получают , кто и где подписи ставят , тайна , покрытая мраком ! А тут , Востриков , уборщицу и тракториста , за 15 000 руб. в месяц , найти не может ! а сам 1 000 000 в год ! Неплохо , чё !
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