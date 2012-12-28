В Липецкой области сухо и до +21

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на восточной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от +6 до +11 градусов, днем — от +16 до +21 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +7 до +9, днем – от +18 до +20 градусов.День 28 апреля стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году — 6 градусов мороза.