На НЛМК определили лучшего водопроводчика доменной печи

На Новолипецком металлургическом комбинате продолжаются конкурсы профессионального мастерства. В этот раз свои навыки продемонстрировали водопроводчики доменных печей.

Конкурс состоял из двух этапов: теоретического и практического. Из 27 участников в финал прошли 10. Им предстояло подготовить воздушную фурму к установке в доменную печь. Для этого необходимо было накрутить 6 элементов и выполнить 2 присоединения для подачи воды. Готовность и исправность воздушной фурмы – один из ключевых показателей в работе доменной печи.По итогам конкурса звание «Лучший по профессии» получил водопроводчик доменной печи №5 Вадим Тарасов. Второе и третье места у водопроводчика доменной печи №4 Даниила Дмитриева и водопроводчика доменной печи «Россиянка» Андрея Развиндеева. Лучшим среди молодых работников признан представитель доменной печи №6 Иван Мелихов.— Очень рад победе! Я люблю свою работу, потому что здесь каждый день учишься чему-то новому. В условиях развивающегося производства это особенно важно. Радует и то, что у нас подобрался очень дружный и ответственный коллектив, с которым работать ещё приятнее, — поделился Вадим Тарасов.Конкурсы профессионального мастерства на НЛМК проходят ежегодно. Такие соревнования позволяют сотрудникам обмениваться опытом и помогают заявить о себе. В 2024 году на комбинате выберут лучших по 40 основным рабочим специальностям.