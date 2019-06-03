Общество

59 минут назад

На улице Зегеля засохла аллея красных кленов

19 1125
#благоустройство
На улице Зегеля засохла аллея красных кленов

По мнению директора МУП «Зеленхоз», деревья погубили антигололедные реагенты и бытовая химия.

На самой что ни на есть центральной улице Липецка, Зегеля, которую городские власти любовно залызывают вот уже третий год подряд (тут поменяли асфальт, положили новый тротуар, поломали новый тротуар, ведь под него забыли засунуть провода уличного освещения, капитально отремонтировали старые хрущевки…), засохла аллея красных кленов!

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- Анализ грунта под деревьями показал наличие в нем в больших количествах тяжелых металлов и других химических элементов. А ведь мы как только их не пестовали! А этой весной клены вдруг сбросили листву! Не знаем, оживим ли их или нужно будет высаживать новые, - жалуется директор МУП «Зеленхоз» Александр Кулаков.

По словам Александра Кулакова, деревья погубили антигололедные реагенты, которыми щедро поливал центр города этой зимой, соль, а также бытовая химия:

- Мы не раз замечали, как уборщицы торговых помещений, кафе, магазинов, расположенных на первом этаже жилых домов, выливают под деревья воду из ведер, которой они мыли полы.
19 1125
#благоустройство

Комментарии (19)

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неадекватная женщина со вкусом

3 минуты назад
Сочетание вентфасада, пластмассовых балконов и карнизов "под классицизм", да еще на простецкой пятиэтажке - это жесть. Ну кто мог такую дичь придумать?
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При едерастах

5 минут назад
Все сохнет ращваливается и умирает
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гость

19 минут назад
телеграмбургер а разве информации недостаточно , что бы политизироваться ?
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телеграмбургер

36 минут назад
Что с липецкой телегой? Все в отпуск ушли?
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Вася

36 минут назад
В этих ямках от силы 10-20 см грунта, дальше какой-нибудь щебень или бетон/песок. На чём деревьям расти?
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Айгюль

37 минут назад
А еесли неиного копнуть под деревом, не обнаружится ли пол тонны стальшлака?
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Смотрящий

38 минут назад
Губит людей - не пиво! Губит людей - вода! Губили сами, осознано ... что бы выцедить из бюджета - дополнительные затраты ... Ой не получилось! А говорят - планирования у нас нет! Есть, еще как есть ... и подрыв есть, заранее спалированное, реализованное и легализованное посредством опубликования информации в СМИ.
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Мимо Крокодил

42 минуты назад
Сегодня вроде не первое Апреля. Такие байки нам травят с Зеленхоза.
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гостья

44 минуты назад
т.е. кустарники на Московской, клены у меркурия и здесь оказывается просто не могли расти в этой почве? удивительно)))) т.е.растения нашего климата растут, а миллионные нет))) а может дело в другом? И скока это будет дуриловка быть то???????
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Житель

44 минуты назад
а на чью дачу уехали многомиллионные пальмы которые там сажали?
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