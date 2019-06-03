На улице Зегеля засохла аллея красных кленов

По мнению директора МУП «Зеленхоз», деревья погубили антигололедные реагенты и бытовая химия.

На самой что ни на есть центральной улице Липецка, Зегеля, которую городские власти любовно залызывают вот уже третий год подряд (тут поменяли асфальт, положили новый тротуар, поломали новый тротуар, ведь под него забыли засунуть провода уличного освещения, капитально отремонтировали старые хрущевки…), засохла аллея красных кленов!- Анализ грунта под деревьями показал наличие в нем в больших количествах тяжелых металлов и других химических элементов. А ведь мы как только их не пестовали! А этой весной клены вдруг сбросили листву! Не знаем, оживим ли их или нужно будет высаживать новые, - жалуется директор МУП «Зеленхоз» Александр Кулаков.По словам Александра Кулакова, деревья погубили антигололедные реагенты, которыми щедро поливал центр города этой зимой, соль, а также бытовая химия:- Мы не раз замечали, как уборщицы торговых помещений, кафе, магазинов, расположенных на первом этаже жилых домов, выливают под деревья воду из ведер, которой они мыли полы.