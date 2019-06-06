Происшествия
сегодня, 14:44
«Квадра» взяла на восстановление дороги на улице 9 Мая неделю
И.о. главы Липецка Евгения Уваркина попросила коммунальщиков максимально ускорить срок ремонтных работ.
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Сегодня истекают сутки с момента заявления руководства липецкого филиала «Квадры» о том, что на ремонт трубы и восстановления дороги по улице 9 Мая, где в результате гидравлических испытаний провалился грунт, им потребуются 24 часа.
- Сутки? Не смешите! Мы еще не знаем, что там в яме, - сказал GOROD48 один из сотрудников подрядной организации «Квадры», ведущей работы на месте провала, в который вчера угодил автомобиль «Опель Корса».
К часу дня подрядчики экскаватором выкопали на месте провала яму, обнажив две явно гнилые трубы. Рядом, на трамвайной остановке, ковырял землю трактор. Казалось, что рабочие никуда не спешат.
А в час дня, во время обеденного перерыва в мэрии и.о. главы Липецка Евгения Уваркина собрала в своем кабинете вице-мэра Константина Власова, и.о. председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, а также руководителя липецкого филиала «Квадры» Алексея Курило и главного инженера этой ресурсоснабжающей организации Алексея Пшеничникова.
- Вы обещали, что восстановите проезжую часть за сутки. Но, очевидно, этого сделано не будет. Я получила информацию о том, что вы готовы ликвидировать коммунальную аварию лишь 14 июня, - обратилась к гостям из «Квадры» хозяйка кабинета.
- Мне не нравится выражение «коммунальная авария», - ответил и.о. главы Липецка руководитель коммунальной организации. - В Липецке ведутся гидравлические испытания тепловых сетей. Мы подаем напор воды в трубы и в слабых местах они рвутся. В Липецке - 523 километра сетей.
- Вы хотите сказать, что это плановая ситуация? - спросила, очевидно ошеломленная услышанным, Евгения Уваркина.
- Да. Раз в год мы проводим опрессовку труб. Только так мы можем оперативно понять, в каком состоянии находятся тепловые сети. В Липецке их износ составляет более 70 процентов. В этом году мы обнаружили путем гидравлических испытаний 420 повреждений труб. Более 250 порывов уже устранены.
По словам Алексея Курило, если бы дело ограничивалось заплаткой на прохудившейся трубе, то движение по улице 9 Мая восстановили бы за сутки. Но в этом случае нужно менять две трубы длиной 20 метров каждая.
- У нас под проезжей частью проходит трубопровод. В результате испытаний трубы 1967 года выпуска пришли в негодность. Выявилась коррозия металла от соли, которая с водой просочилась сверху, с дороги. И мы готовы до 14 июня заменить по 20 метров трубы на этом участке. Но если вы хотите латку и быстро, мы поставим латку и сделаем все быстро. Вы говорите, что жители недовольны тем, что происходит. Но если мы приедем потом туда снова копать, жители тоже будут недовольны. Если бы у вас было понимание, если бы нас не гоняли. Мы яму вечером закопали, чтобы утром, после получения разрешение на раскопки, снова ее раскопать, - рассказал Алексей Курило.
Николай Воронин тут же возмутился. Он заявил, что у «Квадры» на аварийную раскопку были сутки, и что... Но его тут же прервала Евгения Уваркина:
- Мы бы хотели, чтобы вы заменили трубы и восстановили дорожное полотно к понедельнику, 10 июня. Мы были бы вам благодарны. Что нужно от нас, скажите, мы поможем.
Алексей Курило сказал, что в помощи его организация не нуждается. Что сегодня липецкий филиал «Квадры» нашел на внеплановую работу и людей, и материалы:
- Мы все сделаем сами. Мы сегодня встретимся с нашим подрядчиком, чтобы понять, выведет ли он специалистов на работу в две смены. Если нет, будем просить его работать круглосуточно. Но у нас есть договор с подрядчиком, который этого не подразумевает. И решить вопрос будет сложно.
По словам Алексея Курило, старая труба была уложена в грунт под дорогой без защитного футляра. Поэтому нужно будет устанавливать новый. Замена двадцати погонных метров трубы к 14 июня это, по его мнению, реальный срок.
После того, как Евгения Уваркина сказала, что желает поговорить лично с подрядчиком, чтобы просить его ускориться, Алексей Курило заметил, что это - лишнее. Мол, в Липецке есть всего две организации, имеющие допуск к работе с трубами больших диаметров, а порывов в результате проведенных этой весной и в начале июня испытаний - сотни. Поэтому роль переговорщика директор липецкого филиала «Квадры» оставил за собой
- Если получится сделать все раньше 14 июня, я вам об этом сообщу. Мы сами с колёс получаем информацию. Завтра станет все ясно. Мы сами в этом заинтересованы, - сказал Алексей Курило.
Завтра администрация Липецка, по данным GOROD48, опубликует обращение к горожанам, в котором известит о сроках восстановления движения по проспекту Мира и улице 9 Мая автотранспорта и трамваев.
- Сутки? Не смешите! Мы еще не знаем, что там в яме, - сказал GOROD48 один из сотрудников подрядной организации «Квадры», ведущей работы на месте провала, в который вчера угодил автомобиль «Опель Корса».
К часу дня подрядчики экскаватором выкопали на месте провала яму, обнажив две явно гнилые трубы. Рядом, на трамвайной остановке, ковырял землю трактор. Казалось, что рабочие никуда не спешат.
А в час дня, во время обеденного перерыва в мэрии и.о. главы Липецка Евгения Уваркина собрала в своем кабинете вице-мэра Константина Власова, и.о. председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, а также руководителя липецкого филиала «Квадры» Алексея Курило и главного инженера этой ресурсоснабжающей организации Алексея Пшеничникова.
- Вы обещали, что восстановите проезжую часть за сутки. Но, очевидно, этого сделано не будет. Я получила информацию о том, что вы готовы ликвидировать коммунальную аварию лишь 14 июня, - обратилась к гостям из «Квадры» хозяйка кабинета.
- Мне не нравится выражение «коммунальная авария», - ответил и.о. главы Липецка руководитель коммунальной организации. - В Липецке ведутся гидравлические испытания тепловых сетей. Мы подаем напор воды в трубы и в слабых местах они рвутся. В Липецке - 523 километра сетей.
- Вы хотите сказать, что это плановая ситуация? - спросила, очевидно ошеломленная услышанным, Евгения Уваркина.
- Да. Раз в год мы проводим опрессовку труб. Только так мы можем оперативно понять, в каком состоянии находятся тепловые сети. В Липецке их износ составляет более 70 процентов. В этом году мы обнаружили путем гидравлических испытаний 420 повреждений труб. Более 250 порывов уже устранены.
По словам Алексея Курило, если бы дело ограничивалось заплаткой на прохудившейся трубе, то движение по улице 9 Мая восстановили бы за сутки. Но в этом случае нужно менять две трубы длиной 20 метров каждая.
- У нас под проезжей частью проходит трубопровод. В результате испытаний трубы 1967 года выпуска пришли в негодность. Выявилась коррозия металла от соли, которая с водой просочилась сверху, с дороги. И мы готовы до 14 июня заменить по 20 метров трубы на этом участке. Но если вы хотите латку и быстро, мы поставим латку и сделаем все быстро. Вы говорите, что жители недовольны тем, что происходит. Но если мы приедем потом туда снова копать, жители тоже будут недовольны. Если бы у вас было понимание, если бы нас не гоняли. Мы яму вечером закопали, чтобы утром, после получения разрешение на раскопки, снова ее раскопать, - рассказал Алексей Курило.
Николай Воронин тут же возмутился. Он заявил, что у «Квадры» на аварийную раскопку были сутки, и что... Но его тут же прервала Евгения Уваркина:
- Мы бы хотели, чтобы вы заменили трубы и восстановили дорожное полотно к понедельнику, 10 июня. Мы были бы вам благодарны. Что нужно от нас, скажите, мы поможем.
Алексей Курило сказал, что в помощи его организация не нуждается. Что сегодня липецкий филиал «Квадры» нашел на внеплановую работу и людей, и материалы:
- Мы все сделаем сами. Мы сегодня встретимся с нашим подрядчиком, чтобы понять, выведет ли он специалистов на работу в две смены. Если нет, будем просить его работать круглосуточно. Но у нас есть договор с подрядчиком, который этого не подразумевает. И решить вопрос будет сложно.
По словам Алексея Курило, старая труба была уложена в грунт под дорогой без защитного футляра. Поэтому нужно будет устанавливать новый. Замена двадцати погонных метров трубы к 14 июня это, по его мнению, реальный срок.
После того, как Евгения Уваркина сказала, что желает поговорить лично с подрядчиком, чтобы просить его ускориться, Алексей Курило заметил, что это - лишнее. Мол, в Липецке есть всего две организации, имеющие допуск к работе с трубами больших диаметров, а порывов в результате проведенных этой весной и в начале июня испытаний - сотни. Поэтому роль переговорщика директор липецкого филиала «Квадры» оставил за собой
- Если получится сделать все раньше 14 июня, я вам об этом сообщу. Мы сами с колёс получаем информацию. Завтра станет все ясно. Мы сами в этом заинтересованы, - сказал Алексей Курило.
Завтра администрация Липецка, по данным GOROD48, опубликует обращение к горожанам, в котором известит о сроках восстановления движения по проспекту Мира и улице 9 Мая автотранспорта и трамваев.
Козявка
ттт
совковские трубы трещат по швам
ттт
Хаха
Народ
аналитик
007
Андрей
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