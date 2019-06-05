Происшествия

44 минуты назад

На площади Металлургов автомобиль провалился в промоину

14 2685
#гидравлические испытания
2
На площади Металлургов автомобиль провалился в промоину

Сегодня в Липецке на площади Металлургов в промоину провалился легковой автомобиль.

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По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Из-за промоины остановилось трамвайное движение.

Напомним, что промоина появилась на месте порыва тепловых сетей компании Липецкого филиала ПАО «Квадра», который проводит гидравлические испытания теплотрасс перед новым отопительным сезоном.

В результате порыва вода из сетей залила площадь Металлургов и проспект Мира. Сейчас порваный участок уже локализован, и вода перестала поступать на улицы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра», тепловые сети опасный технический объект и эта опасность застрахована, владельцу автомобиля необходимо обратится в компанию, которая подтвердит страховой случай. 


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14 2685
#гидравлические испытания
2

Комментарии (14)

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Азат

19 минут назад
В месяц!
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Ага

20 минут назад
Хорошо что в Липецке больше нет троллейбусов , Ничего под землю не провалился с пассажирами !.
ответить

Эй , СТХУПЛЕТ !

24 минуты назад
Напиши какую - нибудь Эпитафию !.
ответить

Там написано

25 минут назад
Смех хреновый .
ответить

В семидесятые годы в Ленинграде

26 минут назад
Троллейбус с пассажирами ушел под землю , Больше 100 человек заживо !, Семья хреновый !,За что голосовали, то и получите!.
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налогоплательщик

29 минут назад
Вечером с работы ехать, а автобус не провалится? Испытателей вместе с руководством в эту яму закатать.
ответить

Путин борется с внешними угрозами !

29 минут назад
Испытывать новое вооружение !... Мгновенные образования ловчих ЯМ !.
ответить

Несколько часов назад

31 минуту назад
Вспомнил воровку Матвиенку и Ленинград ,Трубное дело по воровству труб , Вот и в Липецк пришел этот казус !, Если увидишь пар из под асфальта... беги !. Ударит гейзер , Или ты можешь стать мамонтом ,попавшим в правую яму !.
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ну

31 минуту назад
да пох
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Епать Копать

32 минуты назад
Вот таких никчемных проталкивает пудель.Народ вас презирает,осенью домой-не по Сеньке шапка.
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