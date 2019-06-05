Происшествия
44 минуты назад
На площади Металлургов автомобиль провалился в промоину
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Сегодня в Липецке на площади Металлургов в промоину провалился легковой автомобиль.
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По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Из-за промоины остановилось трамвайное движение.
Напомним, что промоина появилась на месте порыва тепловых сетей компании Липецкого филиала ПАО «Квадра», который проводит гидравлические испытания теплотрасс перед новым отопительным сезоном.
В результате порыва вода из сетей залила площадь Металлургов и проспект Мира. Сейчас порваный участок уже локализован, и вода перестала поступать на улицы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра», тепловые сети опасный технический объект и эта опасность застрахована, владельцу автомобиля необходимо обратится в компанию, которая подтвердит страховой случай.
Напомним, что промоина появилась на месте порыва тепловых сетей компании Липецкого филиала ПАО «Квадра», который проводит гидравлические испытания теплотрасс перед новым отопительным сезоном.
В результате порыва вода из сетей залила площадь Металлургов и проспект Мира. Сейчас порваный участок уже локализован, и вода перестала поступать на улицы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра», тепловые сети опасный технический объект и эта опасность застрахована, владельцу автомобиля необходимо обратится в компанию, которая подтвердит страховой случай.
14 2685
Азат
Ага
Эй , СТХУПЛЕТ !
Там написано
В семидесятые годы в Ленинграде
налогоплательщик
Путин борется с внешними угрозами !
Несколько часов назад
ну
Епать Копать