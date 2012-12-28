Липчанка с помощью поддельных свидетельств о рождении близнецов получила пособия и материнский капитал

Женщину обвиняют в мошенничестве, ей грозит до шести лет лишения свободы.



43-летнюю жительницу Липецка будут судить по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, она купила через Интернет свидетельства о рождении близнецов и обратилась в Социальный фонд за детскими пособиями и материнским капиталом.«Женщине было выплачено около 756 тысяч рублей из федерального и регионального бюджета, — сообщает прокуратура области. — С учетом обстоятельств дела подсудимой может быть назначено до шести лет лишения свободы».