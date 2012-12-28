Липчанка с помощью поддельных свидетельств о рождении близнецов получила пособия и материнский капитал
Происшествия
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28 минут назад
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Липчанка с помощью поддельных свидетельств о рождении близнецов получила пособия и материнский капитал
Женщину обвиняют в мошенничестве, ей грозит до шести лет лишения свободы.
«Женщине было выплачено около 756 тысяч рублей из федерального и регионального бюджета, — сообщает прокуратура области. — С учетом обстоятельств дела подсудимой может быть назначено до шести лет лишения свободы».
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