В Липецкой области заработает «горячая линия» по клещам: покусаны уже 432 человека

В числе пострадавших от клещей 216 детей.

По данным на 25 апреля, по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 432 человека, из них 216 детей. В лаборатории доставлены для исследования 419 клещей, 47 из них оказались инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 17 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека , четыре– возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.В 12,5% случаев клещи присасывались в природных условиях, в 4,9% случаев — в садоводческих товариществах, в 64,8% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.С 30 апреля по 13 мая в Липецкой области будет работать горячая линия, по которой сотрудники управления Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» расскажут, что делать и куда обращаться, после укуса клеща, куда обращаться в случае положительного результата его исследования, об основных признаках болезней передающихся клещами, и о правилах индивидуальной защиты от клещей.Горячая линия будет работать в понедельник-четверг с 09:00 до 16:00, в пятницу с 09:00 до 14:00. Телефоны «горячей линии» в Липецке: 30-88-14, 30-88-57, 30-86-54, в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах: (код 47467) 2-07-78, в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Грязинском, Добринском, Усманском районах: (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в Лебедянском, Краснинском районах: (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.