сегодня, 16:03
Падение автомобиля в промоину попало на запись авторегистратора
Сегодня днем в Липецке на площади Металлургов автомобиль "Опель Корса" провалился в вымоину, образованную водой хлынувший из тепловых сетей. Аварию записал видеорегистратор автомобиля.
В компании "Квадра", которая проводила гидравлические испытания тепловых сетей на прочность перед отопительным сезоном, сообщили, что владелец машины получит выплату по страховому случаю и извинились перед горожанами за доставленные неудобства.
Сейчас площадь Металлургов перекрыта. Остановлено трамвайное движение.
Зачем тормозил то?
Гость
Липчанин
Отмучились
48.
Баба Нюра
ХеХ
спасибо