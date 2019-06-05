Происшествия

сегодня, 16:03

Падение автомобиля в промоину попало на запись авторегистратора

7 2453
#коммунальная авария
2
Падение автомобиля в промоину попало на запись авторегистратора

Сегодня днем в Липецке на площади Металлургов автомобиль "Опель Корса" провалился в вымоину, образованную водой хлынувший из тепловых сетей. Аварию записал видеорегистратор автомобиля. 

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По словам владельца машины, он притормозил перед залитым водой участком и асфальт под автомобилем начал проседать. Попытка вызволить ее с помощью троса не удалась - машина провалилась в яму передней частью.

В компании "Квадра", которая проводила гидравлические испытания тепловых сетей на прочность перед отопительным сезоном, сообщили, что владелец машины получит выплату по страховому случаю и извинились перед горожанами за доставленные неудобства.

Сейчас площадь Металлургов  перекрыта. Остановлено трамвайное движение.
7 2453
#коммунальная авария
2

Комментарии (8)

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Зачем тормозил то?

22 секунды назад
Не был бы тормозом, проскачил бы. Кто нибудь другой попал бы
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Гость

15 минут назад
Водила от бога
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Липчанин

30 минут назад
ХеХ, точняк. Этот умник ведь еще и сплошную пересек. Гайцы потирают потные ладошки )))
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Отмучились

33 минуты назад
Баба Нюра это здорово было . Посадить в один автомобиль мера и губернатора с замами и в присподню город погоревал но не долга .
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48.

36 минут назад
Это проделки Фантомаса .
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Баба Нюра

37 минут назад
Хорошо, что это обычный горожанин был. А мог бы и мэр города, и спикер горсовета так провалиться!!!
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ХеХ

44 минуты назад
Отдельное "спасибо" наглому чуваку на Форде г/н к199ун48, что выперся на встречку - если бы из-за него провалившийся не стоял на месте, может и не провалился бы так.
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спасибо

сегодня, 16:17
придурку сакавых
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