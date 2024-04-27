Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Через город течет зловонная жижа: река Липовка побелела по всему течению
Общество
В Лев-Толстовском районе похоронили погибших на СВО близнецов
Общество
Кто устроил шанхай на улице Горького?
Общество
43-летняя женщина сбила мальчика на самокате и уехала с места аварии
Происшествия
Многодетная мать планирует открыть швейное производство
Общество
Липецкая вечЁрка: кисть в мясорубке, поджигатели атакуют и Шанхай в центре города
Общество
На двух десятках улиц и в четырех садоводчествах отключат электричество
Общество
Сегодня в Липецке: мистическая премьера в театре, липчане уходят на обед и не возвращаются
Общество
Улицу Белана соединят с Воронежским шоссе
Общество
Поджигателя из Кулешовки обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества
Происшествия
Читать все
Оренбургская зоозащитница: «Меня пугали «крышей» Кретовой»
Общество
Ссора из-за собаки закончилась переломом носа и семи рёбер
Происшествия
В липецком театре поставили фэнтези про любовь и свободу
Культура
72-летняя ельчанка продала квартиру и перевела на «безопасные счета» 4,2 миллиона рублей
Происшествия
Липчанка с помощью поддельных свидетельств о рождении близнецов получила пособия и материнский капитал
Происшествия
В Липецкой области зарегистрировано 11 случаев кори
Здоровье
Ельчанка-клептоманка отправилась на два года в колонию-поселение
Происшествия
В Липецкой области заработает «горячая линия» по клещам: покусаны уже 432 человека
Здоровье
В здании липецкого аэропорта начался ремонт
Общество
На НЛМК определили лучшего водопроводчика доменной печи
НЛМК Live
Читать все
Общество
197
29 минут назад
1

В здании липецкого аэропорта начался ремонт

Обновление ждет фасад аэропорта.

Начался капитальный ремонт фасада здания аэропорта «Липецк». Как сообщил губернатор Игорь Артамонов «всё старое убирается, конструкция облегчается. Облицовочную плитку уже сняли, дальше – замена панорамного остекления».

photo_2024-04-27_14-02-53.jpg

Так аэропорт будет выглядеть после ремонта.

photo_2024-04-27_14-04-01.jpg

photo_2024-04-27_14-04-01 (3).jpg

photo_2024-04-27_14-04-01 (4).jpg

«На фасаде — липовая роща из металла. Много стекла. Архитектурная подсветка. Два больших электронных табло – на входе и со стороны зоны вылета»,— написал губернатор, опубликовавший эти эскизы.

Помимо этого, в аэропорт поступил автобус на 120 человек для перевозки пассажиров к самолетам и обратно. 

photo_2024-04-27_14-02-53 (2).jpg

Аэропорт «Липецк» не принимает самолеты с 24 февраля 2022 года.

Фото пресс-службы правительства области

аэропорт
0
0
0
0
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
22 минуты назад
Мартышкин труд называется
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru