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Общество
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29 минут назад
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В здании липецкого аэропорта начался ремонт
Обновление ждет фасад аэропорта.
Так аэропорт будет выглядеть после ремонта.
«На фасаде — липовая роща из металла. Много стекла. Архитектурная подсветка. Два больших электронных табло – на входе и со стороны зоны вылета»,— написал губернатор, опубликовавший эти эскизы.
Помимо этого, в аэропорт поступил автобус на 120 человек для перевозки пассажиров к самолетам и обратно.
Аэропорт «Липецк» не принимает самолеты с 24 февраля 2022 года.
Фото пресс-службы правительства области
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