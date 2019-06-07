Общество

57 минут назад

За задержку строительства школы в районе Манежа генподрядчику придётся заплатить

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За задержку строительства школы в районе Манежа генподрядчику придётся заплатить

Школу обещают сдать только к середине октября.

Строительство школы в районе Манежа проинспектировали главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, советник и.о. главы Липецка Михаил Щербаков, представители профильных структурных подразделений администраций города и региона.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, согласно контракту, образовательное учреждение на 800 учеников, состоящее из двух корпусов, спортивного ядра и здания бассейна, должно быть готово к 15 июля. Однако работы идут с серьёзным отставанием – более чем на месяц от графика, сегодня объект готов примерно на 70%. 

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фото пресс-службы администрации Липецка.

- Вы понимаете, что если школа не будет сдана в 2019 году, город и область оштрафуют на сумму контракта? - обратился к руководителю генподрядной организации Олег Снежков.

Анастасия Федосеева ответила, что образовательное учреждение достроят в текущем году, но с задержкой – ориентировочно к середине октября. Отставание от графика, по её словам, связано со сложностью объекта.

- Проблемы начались сразу, как только сюда зашли наши строители. Местность оказалась заболоченной, пришлось менять сваи на более высокие, завозить грунт, - пояснила она.

Главный федеральный инспектор по региону заметил, что контроль будет ужесточён, теперь следить за ходом строительства еженедельно будут и на федеральном уровне – такое поручение поступило из администрации президента РФ.

Итог выездного совещания подвёл Михаил Щербаков. Советник и.о. главы предупредил строителей, что если сроки исполнения контракта будут нарушены, за каждый день просрочки в установленном законом порядке с генподрядной организации будут взыскивать неустойку. 

Школа на улице 50 лет НЛМК возводится по государственной программе «Развитие образования». Средства, 509 миллионов рублей, выделяются на условиях софинансирования из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и муниципального. В эту сумму включены как строительные работы, так и внутренняя «начинка» зданий школьным оборудованием. 

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Комментарии (10)

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Вишь какие

16 минут назад
Сытые парни на фото. По 150 кг. Школу проедали и пропивали)))
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Катящиеся камни

18 минут назад
Эта школу ждёт такая же судьба.
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Обонкротятся фирму

19 минут назад
С 10 тр уставным капиталом. И до свидания! Милые!
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На что строить!?

20 минут назад
Денег нет. Они припили их... давно.
ответить

победа

23 минуты назад
Это не Уваркина, а прораб стройки
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ирина

30 минут назад
мотя, а с чего вы взяли, что это Уваркина?!
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ирина

31 минуту назад
житель, а мне нравится остановка-магазин Никольский.,которого лет 5 уже как нет)))
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Житель

33 минуты назад
Манежа нет, а "район Манежа" - есть. Тракторного завода нет, а посёлок ЛТЗ - существует. Чудеса в нашем городе!
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Гость

36 минут назад
Молодцы новая команда неужели и правда начали работать и порядок наводить,посмотрим как дальше после выборов будет и со свечками которые везде суют и вообще со строительством!
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Мотя

38 минут назад
Почему моя будущая мэр Липецка- Евгения Уваркина на фото спиной? Недочет пресс- службы! Почему вы прячете ее лицо? Уволить пресс-службу!
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