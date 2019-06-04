Общество
47 минут назад
Будет ли в Липецке улица Сталина, решат липчане
С таким предложением выступил «Союз Советских офицеров».
Новый опрос на портале «Открытый Липецк» инициирован региональной общественной организацией «Союз Советских офицеров».
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, представители организации обратились в Комиссию по увековечиванию памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов с предложением о наименовании одной из улиц города именем И.В.Сталина. Учитывая неоднозначность его роли в истории страны, принято решение обсудить это предложение с липчанами.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, представители организации обратились в Комиссию по увековечиванию памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов с предложением о наименовании одной из улиц города именем И.В.Сталина. Учитывая неоднозначность его роли в истории страны, принято решение обсудить это предложение с липчанами.
ты что идиот все ветки
тоже хотим детей тразхать
нужна улица имени педофила
Тебя уже сегодня
Площадь Путина-
Почему в районе НЛМК ?
нужна улица имени педофила
Джугараз
Викторм
Горожагин48