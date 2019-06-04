Общество

47 минут назад

Будет ли в Липецке улица Сталина, решат липчане

17 292
#Сталин #наименование улиц
Будет ли в Липецке улица Сталина, решат липчане

С таким предложением выступил «Союз Советских офицеров».  

Новый опрос на портале «Открытый Липецк» инициирован региональной общественной организацией «Союз Советских офицеров».  

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, представители организации обратились в Комиссию по увековечиванию памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов с предложением  о наименовании одной из улиц города именем И.В.Сталина. Учитывая неоднозначность его роли в истории страны, принято решение обсудить это предложение с липчанами.  
17 292
#Сталин #наименование улиц

Комментарии (17)

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ты что идиот все ветки

12 минут назад
нужна улица имени педофила, засираешь ? На работу , убогий, никак устроится не можешь ?
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тоже хотим детей тразхать

14 минут назад
Берем пример с дедушки Джугашвили - он изнасиловал в ссылке 14 летнюю девочку. Развратил педофил ребенка !
ответить

нужна улица имени педофила

16 минут назад
мы тоже хотим детей трахать !
ответить

Тебя уже сегодня

16 минут назад
нужна улица имени педофила, поимели в рот и очко ?
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Площадь Путина-

16 минут назад
Горожагин48, это в районе Венеры. Самое место. И депутатов-едерастов туда переселить.
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Почему в районе НЛМК ?

17 минут назад
Викторм, По его решению и ЛТЗ строили и Липецкий авиационный центр .
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нужна улица имени педофила

18 минут назад
Педофил Сталин-Джугашвили в ссылке изнасиловал 14 летнюю девочку
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Джугараз

18 минут назад
Тов. Сталин умер, но дело его живет.
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Викторм

23 минуты назад
Викторм, Тебя назначить главным жополизом и облизывалелем памятника Путину !
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Горожагин48

27 минут назад
В липецке, НЕТ!!! Не улица.. ПЛОЩАДЬ ПУТИНА! Только место грамотно подобрать...
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