Общество
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26 минут назад
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 29 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
29 апреля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 17:00 перебои с электричеством (не более трех часов для каждого отдельного домовладения) будут наблюдаться на улицах Гастелло, Металлургов, Солидарности, Ладыгина, Папина, Студенческий городок, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Фабричной, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Бригадной, Локомотивной, Нектарной, в переулке Виноградном, по проезду Каштановому, в садоводчестве «Дачный-3».
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