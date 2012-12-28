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133
26 минут назад

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 29 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Чаплыгина, переулков Костенко, Джамбула. Воду подвезут к дому № 16 в переулке Джамбула, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

29 апреля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 17:00 перебои с электричеством (не более трех часов для каждого отдельного домовладения) будут наблюдаться на улицах Гастелло, Металлургов, Солидарности, Ладыгина, Папина, Студенческий городок, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Фабричной, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Бригадной, Локомотивной, Нектарной, в переулке Виноградном, по проезду Каштановому, в садоводчестве «Дачный-3».
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