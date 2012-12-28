В Липецкой области зарегистрировано 11 случаев кори

А заболеваемость ветрянкой выросла в 1,6 раза.

В Липецкой области ситуация по кори остается неблагополучной. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в январе-марте 2024 года зарегистрировано 11 случаев заболевания.Также отмечается рост заболеваемости ветряной оспой в 1,6 раза (есть даже групповые заболевания в образовательных организациях), зарегистрировано 17 случаев коклюша, 214 случаев заболевания энтеробиозом, 23 случая заболеваний чесоткой, 183 случая заболеваний микроспорией.Эпидемиологический прогноз по инфекциям, передающимся клещами, на весну и лето также неблагоприятный. А ещё в январе-марте этого года сохранялась циркуляция рота- и норовирусных инфекций, регистрировались случая заносов этих инфекций в детские образовательные организации как в Липецке, так и в других муниципалитетах.В связи с этим санитарные врачи не исключают заносов инфекционных болезней в детские лагеря отдыха. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в организациях летнего отдыха и оздоровления детей в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области подписано предписание «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2024 года».В предписании говорится о необходимости принять меры по своевременной подготовке загородных, пришкольных, палаточных оздоровительных лагерей к приему детей. Предписано обратить особое внимание на организацию питания, водоснабжения и канализации, предусмотреть выделение средств на проведение противоклещевых, противокомариных обработок, мероприятий по борьбе с грызунами, поддерживать неснижаемый запас средств дезинфицирующих средств и ряд других мер.